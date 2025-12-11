FCSB ocupă locul 31 în clasamentul din Europa League, cu doar trei puncte strânse în primele cinci etape, astfel că roș-albaștrii au șanse minime de a repeta performanța din sezonul trecut și de a ajunge în fazele eliminatorii.

Situație complicată pentru Sparta Praga! Ce se întâmplă pentru cehi după partida cu Universitatea Craiova

Craiova, de la agonie la extaz și înapoi: ce a făcut Anzor a „înghețat“ stadionul!

Într-o situație similară se află și Feyenoord. Olandezii sunt doar pe o poziție mai sus decât campioana României, cu același număr de puncte.

Dacă roș-albaștrii s-au resemnat cu parcursul slab, pentru fanii batavi meciul este unul extrem de important și speră încă la calificarea în primăvara europeană. Înaintea jocului, olandezii au venit pregătiți cu eșarfe pentru a-și susține favoriții, însă.... nu au nimerit nici echipa, nici stadionul pe care se va desfășura partida.

Suporterii veniți din Olanda au apărut înaintea jocului cu eșarfe imprimate cu meciul ”Steaua București – Feyenoord”, care se va disputa pe stadionul Ghencea. Evident este vorba despre o eroare, având în vedere că este deja foarte cunoscut războiul purtat în instanță între FCSB și CSA Steaua.

