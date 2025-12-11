GALERIE FOTO Eroare uriașă! Cum au apărut fanii olandezi la Arena Națională înainte de FCSB – Feyenoord

Eroare uriașă! Cum au apărut fanii olandezi la Arena Națională &icirc;nainte de FCSB &ndash; Feyenoord Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB se duelează cu Feyenoord în runda a șasea din faza principală Europa League.

TAGS:
feyenoordFCSBEuropa League
Din articol

FCSB ocupă locul 31 în clasamentul din Europa League, cu doar trei puncte strânse în primele cinci etape, astfel că roș-albaștrii au șanse minime de a repeta performanța din sezonul trecut și de a ajunge în fazele eliminatorii.

Cum au apărut olandezii la FCSB - Feyenoord

  • Fani feyenoord 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Într-o situație similară se află și Feyenoord. Olandezii sunt doar pe o poziție mai sus decât campioana României, cu același număr de puncte.

Dacă roș-albaștrii s-au resemnat cu parcursul slab, pentru fanii batavi meciul este unul extrem de important și speră încă la calificarea în primăvara europeană. Înaintea jocului, olandezii au venit pregătiți cu eșarfe pentru a-și susține favoriții, însă.... nu au nimerit nici echipa, nici stadionul pe care se va desfășura partida.

Suporterii veniți din Olanda au apărut înaintea jocului cu eșarfe imprimate cu meciul ”Steaua București – Feyenoord”, care se va disputa pe stadionul Ghencea. Evident este vorba despre o eroare, având în vedere că este deja foarte cunoscut războiul purtat în instanță între FCSB și CSA Steaua.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Președinta CAB, despre criza magistraților: „Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială”
Președinta CAB, despre criza magistraților: &bdquo;Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială&rdquo;
ULTIMELE STIRI
Universitatea Craiova - Sparta Praga 0-0, pe Sport.ro ACUM | Oltenii, asediați &icirc;n finalul primei reprize
Universitatea Craiova - Sparta Praga 0-0, pe Sport.ro ACUM | Oltenii, asediați în finalul primei reprize
Craiova, de la agonie la extaz și &icirc;napoi: ce a făcut Anzor a &bdquo;&icirc;nghețat&ldquo; stadionul!
Craiova, de la agonie la extaz și înapoi: ce a făcut Anzor a „înghețat“ stadionul!
Situație complicată pentru Sparta Praga! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă pentru cehi după partida cu Universitatea Craiova
Situație complicată pentru Sparta Praga! Ce se întâmplă pentru cehi după partida cu Universitatea Craiova
Dezastru la Manchester United!
Dezastru la Manchester United!
Adrian Rus, extrem de motivat &icirc;naintea duelului cu Sparta Praga: &bdquo;Nu contează asta&rdquo;
Adrian Rus, extrem de motivat înaintea duelului cu Sparta Praga: „Nu contează asta”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Primele două echipe eliminate din Liga Campionilor

Primele două echipe eliminate din Liga Campionilor

9.000.000&euro; pentru Dinamo: &rdquo;&Icirc;ncep să dea roade&rdquo;

9.000.000€ pentru Dinamo: ”Încep să dea roade”

Real Madrid a luat decizia &icirc;n cazul lui Xabi Alonso după eșecul cu Manchester City

Real Madrid a luat decizia în cazul lui Xabi Alonso după eșecul cu Manchester City

Gigi Becali trimite jucători de la FCSB la altă echipă din Superligă: &rdquo;Ne-am &icirc;nțeles&rdquo;

Gigi Becali trimite jucători de la FCSB la altă echipă din Superligă: ”Ne-am înțeles”

A picat transferul pus la cale de FCSB: &rdquo;Nu s-a mai purtat nicio discuție&rdquo;

A picat transferul pus la cale de FCSB: ”Nu s-a mai purtat nicio discuție”

Unguroaicele, dăr&acirc;mate: naționala maghiară, surclasată la Mondiale după un meci electrizant

Unguroaicele, dărâmate: naționala maghiară, surclasată la Mondiale după un meci electrizant



Recomandarile redactiei
Craiova, de la agonie la extaz și &icirc;napoi: ce a făcut Anzor a &bdquo;&icirc;nghețat&ldquo; stadionul!
Craiova, de la agonie la extaz și înapoi: ce a făcut Anzor a „înghețat“ stadionul!
Universitatea Craiova - Sparta Praga 0-0, pe Sport.ro ACUM | Oltenii, asediați &icirc;n finalul primei reprize
Universitatea Craiova - Sparta Praga 0-0, pe Sport.ro ACUM | Oltenii, asediați în finalul primei reprize
Situație complicată pentru Sparta Praga! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă pentru cehi după partida cu Universitatea Craiova
Situație complicată pentru Sparta Praga! Ce se întâmplă pentru cehi după partida cu Universitatea Craiova
Soluția găsită de FCSB &icirc;n cazul &icirc;n care transferul lui Kevin Ciubotaru va pica! Fotbalistul impresionează &icirc;n Superliga
Soluția găsită de FCSB în cazul în care transferul lui Kevin Ciubotaru va pica! Fotbalistul impresionează în Superliga
A produs surpriza &icirc;n Superliga și o avertizează pe FCSB: &rdquo;Nu le place c&acirc;nd adversarul face asta!&rdquo;
A produs surpriza în Superliga și o avertizează pe FCSB: ”Nu le place când adversarul face asta!”
Alte subiecte de interes
&rdquo;Tricolorul&rdquo; care i-a dat pe spate pe olandezi: &rdquo;O opțiune pentru Ajax, Feyenoord și PSV&rdquo;
”Tricolorul” care i-a dat pe spate pe olandezi: ”O opțiune pentru Ajax, Feyenoord și PSV”
You will never walk alone , Arne Slot! Invocat de Jurgen Klopp, olandezul a avut parte de o despărțire emoționantă la Rotterdam
"You will never walk alone", Arne Slot! Invocat de Jurgen Klopp, olandezul a avut parte de o despărțire emoționantă la Rotterdam
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
FCSB, față &icirc;n față cu Jerome Boateng! Campionul mondial vrea să elimine campioana Rom&acirc;niei din Europa League, cu LASK Linz
FCSB, față în față cu Jerome Boateng! Campionul mondial vrea să elimine campioana României din Europa League, cu LASK Linz
Adversar cu două fețe! Cum au descris-o austriecii pe campioana Rom&acirc;niei. LASK Linz - FCSB e joi, ora 20:00, LIVE pe VOYO
"Adversar cu două fețe!" Cum au descris-o austriecii pe campioana României. LASK Linz - FCSB e joi, ora 20:00, LIVE pe VOYO
CITESTE SI
Ilie Bolojan: Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani. Trebuie ridicată v&acirc;rsta de pensionare peste tot

stirileprotv Ilie Bolojan: Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani. Trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Președinta CAB, despre criza magistraților: &bdquo;Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială&rdquo;

stirileprotv Președinta CAB, despre criza magistraților: „Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială”

De ce Trump poartă un război cultural &icirc;mpotriva Europei. Răspunsul tranșant al unui expert &icirc;n politica MAGA

stirileprotv De ce Trump poartă un război cultural împotriva Europei. Răspunsul tranșant al unui expert în politica MAGA

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!