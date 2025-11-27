Universitatea Craiova a învins-o pe Mainz, scor 1-0, pe teren propriu, în etapa a 4-a din grupa unică a Conference League. Filipe Coelho a încasat însă o lovitură pentru partida din runda următoare cu Sparta Praga.

Nicușor Bancu, suspendat la Universitatea Craiova - Sparta Praga

Antrenorul portughez nu va putea conta pe serviciile lui Nicușor Bancu. Căpitanul „leilor” a văzut cartonașul galben în minutul 74 din cauza unui fault.

Bancu a ajuns astfel la al treilea avertisment în grupa unică din Conference League. Fundașul stânga va fi așadar suspendat pentru partida Universitatea Craiova - Sparta Praga (11 decembrie 2025, ora 19:45).

În aceste condiții, Filipe Coelho va apela, cel mai probabil, la Florin Ștefan pentru a-l înlocui pe căpitanul oltenilor.

Echipele din Universitatea Craiova - Mainz

Universitatea Craiova a învins, joi, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia germană FSV Mainz, în etapa a patra din Conference League. Unicul gol al partidei a fost marcat de Al Hamlawi în minutul 67 din penalty.