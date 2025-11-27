Universitatea Craiova a învins-o pe Mainz, scor 1-0, pe teren propriu, în etapa a 4-a din grupa unică a Conference League. Filipe Coelho a încasat însă o lovitură pentru partida din runda următoare cu Sparta Praga.
Nicușor Bancu, suspendat la Universitatea Craiova - Sparta Praga
Antrenorul portughez nu va putea conta pe serviciile lui Nicușor Bancu. Căpitanul „leilor” a văzut cartonașul galben în minutul 74 din cauza unui fault.
Bancu a ajuns astfel la al treilea avertisment în grupa unică din Conference League. Fundașul stânga va fi așadar suspendat pentru partida Universitatea Craiova - Sparta Praga (11 decembrie 2025, ora 19:45).
În aceste condiții, Filipe Coelho va apela, cel mai probabil, la Florin Ștefan pentru a-l înlocui pe căpitanul oltenilor.
Echipele din Universitatea Craiova - Mainz
Universitatea Craiova a învins, joi, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia germană FSV Mainz, în etapa a patra din Conference League. Unicul gol al partidei a fost marcat de Al Hamlawi în minutul 67 din penalty.
- Universitatea Craiova: Isenko – Romanchuk, Ad. Rus, Screciu – Mogoş, Mekvabishvili (N. Stevanovic 90+4), T. Băluţă (Al. Creţu 82), Bancu – Cicâldău (Samuel Teles 82), Baiaram (Etim 64) – Nsimba (Al Hamlawi 64). Antrenor: Filipe Coelho.
- FSV Mainz: Zentner (Riess 24) – Kohr, Stefan Bell (Potulski 46), Hanche-Olsen – Widmer, Maloney (Kaishu Sano 73), Amiri, Veratschnig – Bobzien (Joesung Lee 61), Nordin (Nebel 61), Boving. Antrenor: Bo Henriksen.
- Cartonaşe galbene: Ad. Rus 41, Baiaram 45+4, Bancu 72, Isenko 90+2 / Stefan Bell 12, Amiri 57.
- Arbitru: Dario Bel - Goran Pataki, Ivan Janic – Patrik Kolaric.
- Arbitri VAR: Fran Jovic - Ivan Vuckovic.