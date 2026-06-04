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Italia U17 a învins-o dramatic pe Spania U17, în semifinalele EURO U17, într-un duel transmis în exclusivitate pe VOYO. A fost 1-1 în timpul regulamentar și 4-2 pentru italieni la loviturile de departajare.

Italia U17, succes la loviturile de departajare contra Spaniei U17

Italienii au deschis scorul în minutul 42 din penalty prin Federico Crocy, după ce spaniolii au ratat aceeași oportunitate prin Christian Imga de la punctul cu var.

În cele din urmă, ibericii au reușit să restabilească egalitatea prin golul lui Mikel Urrestarazu din minutul 78, iar partida a ajuns la loviturile de departajare.

Italienii au transformat toate execuțiile de la punctul cu var prin Corigliano, Casagrande, Dattilo și Rocca. Spaniolii au punctat prin Mayans și Pesquer, însă au ratat prin Mencia și Alves.

Frustrarea lui Marcelo

Enzo Alves nu a reușit să înscrie la loviturile de departajare sub privirile tatălui său, Marcelo. Fostul fundaș stânga al lui Real Madrid nu și-a putut ascunde frustrarea, având ochii în lacrimi pentru nereușita fiului său.

Italia U17 - Belgia U17, finala EURO U17, va fi duminică, 7 iunie, în exclusivitate pe VOYO.