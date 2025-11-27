După o primă repriză încheiată fără gol, Universitatea Craiova a deblocat tabela în actul secund.

Ce au scris nemții după golul Universității Craiova

În minutul 67, Al Hamlawi a transformat un penalty obținut de Alexandru Cicâldău, după o intervenție întârziată a lui Potulski.

Nemții de la BILD au reacționat la scurt timp după golul oltenilor și au descris intervenția lui Potulski asupra lui Cicâldău drept ”neglijentă”. De altfel, nemții au lăudat execuția lui Al Hamlawi de la punctul cu var.

”Potulski are o intervenție neglijentă în propriul careu, Cicâldău profită și ajunge la minge înaintea jucătorului proaspăt intrat, care îl lovește pe român în picior.

Al Hamlawi, introdus de puțin timp, își ia timp la elan și apoi îi citește bine pe Riess. Portarul alege colțul stâng, în timp ce Al Hamlawi trimite în dreapta jos.

Cum va reacționa Mainz după ce este condusă? Echipa lui Henriksen mai are 20 de minute pentru a evita o înfrângere surprinzătoare. Pentru asta, atacul lor trebuie să devină mai activ”, au scris nemții de la BILD.

