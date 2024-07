Feyenoord Rotterdam, vicecampioana din Eredivisie și deținătoarea Cupei Olandei, a anunțat luni seara transferul internaționalului costarican Jeyland Mitchell, fundaș în vârstă de doar 19 ani care a jucat titular în naționala țării sale la Copa America 2024.

Mitchell s-a aflat și pe lista Universității Craiova, însă oferta de 1 milion de euro a patronului Mihai Rotaru a fost refuzată.

Feyenoord a plătit celor de la LD Alajuelense 2,5 milioane de euro, iar Mitchell a semnat un contract pe cinci sezoane pe ”De Kuip”.

”Pentru un tânăr fotbalist ca mine, venit din Costa Rica, este un vis să fiu dorit de Feyenoord.

Totul a mers foarte repede, de la Alajuelense la națională și acum pasul în Europa. Dar acesta este doar începutul”, a declarat Jeyland Mitchell la semnarea contractului cu Feyenoord.

