Cele două echipe s-au întâlnit în etapa #4 din faza principală a competiției UEFA Europa Conference League. La capătul celor 90 de minute, oltenii s-au impus cu 1-0.



Filipe Coelho exultă după ce Craiova a învins-o pe Mainz: ”Normal că sunt fericit! Haideți să ne bucurăm azi”



După meci, Filipe Coelho, noul antrenor al Universității Craiova după ce trupa din Bănie s-a despărțit de Mirel Rădoi, a jubilat după victoria cu Mainz.



”Sunt foarte fericit, mai ales pentru jucători. Au aplicat bine strategia. Sunt foarte fericit. Au muncit mult. Merită tot. Am câștigat ca o echipă. Sunt șapte puncte mari, importante. Acum ne bucurăm, dar de mâine trebuie să o luăm de la capăt. Trebuie să ne concentrăm. Avem șapte puncte. Trebuie să continuăm să muncim, să ne concentrăm pe campionat și să o luăm pas cu pas.



Normal că sunt fericit. Băieții meritau victoria, e una corectă. S-a muncit mult. Am încercat să punem în practică planul. Sunt foarte mulțumit. Cred că strategia a funcționat. Fanii ne-au ajutat. A fost un mix. Jucătorii s-au bucurat pe teren.



Trebuia să schimbăm, era important. Jucătorii păreau puțin obosiți. Pierdeam capacitatea de a ține de minge. Aveam nevoie de picioare proaspete. Nu sunt mașini, sunt jucători. E momentul lor. Vreau să mulțumesc fanilor. Lucrăm din greu în fiecare zi. Suntem ca o familie. Haideți să ne bucurăm astăzi”, a spus Filipe Coelhe după meci.



Craiova, în cărți pentru calificarea în play-off-ul optimilor



În clasamentul actual, punctele obținute cu Mainz au ridicat Universitatea Craiova pe locul 10 din 36 cu 7 puncte după patru meciuri. În Conference League, locurile 1-8 duc în optimi, iar pozițiile 9-24 duc în play-off-ul optimilor.



În acest moment, Craiova e peste echipe puternice din Europa, precum AZ Alkmaar (Olanda), Dinamo Kiev (Ucraina) sau Legia Varșovia (Polonia).



Ce meciuri mai are de jucat Craiova, în grupa de Conference League

