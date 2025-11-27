Victorie mare pentru un tricolor în Conference League! A urcat peste „U” Craiova în clasament

Sigma Olomouc a obținut o victorie uriașă în Conference League, 2-1 contra slovenei Celje, și își consolidează șansele la calificarea în play-off.
Eroul serii a fost nigerianul Ahmad Ghali, autorul unei ”duble” (min. 4 și 42). Celje a egalat temporar prin Vidovic în minutul 29.
Andres Dumitrescu, doar rezervă Sigma Olomouc
Pentru Sigma Olomouc a fost rezervă neutilizată și românul Andres Dumitrescu, fotbalist crescut de Sepsi OSK.
Transferat la Slavia Praga în 2023 și împrumutat în vară la Olomouc, Dumitrescu a bifat 4 meciuri în toate competițiile și are deja o pasă decisivă.