Victorie mare pentru un tricolor în Conference League! A urcat peste „U” Craiova în clasament

Transferat la Slavia Praga în 2023 și împrumutat în vară la Olomouc, Dumitrescu a bifat 4 meciuri în toate competițiile și are deja o pasă decisivă.

După victoria cu Celje, Sigma Olomouc a urcat pe locul 12, cu 7 puncte după 4 etape. Este exact aceeași zestre ca Universitatea Craiova, însă cehii au un golaveraj mai bun decât formația din Bănie, care se află pe locul 13.

În clasamentul general al competiției, lider este Samsunspor, urmat de Celje, Mainz și Rakow.

Sigma Olomouc își continuă aventura europeană în etapa următoare împotriva lui Lincoln Red Imps din Gibraltar.

