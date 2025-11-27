Victorie mare pentru un tricolor în Conference League! A urcat peste „U” Craiova în clasament

Victorie mare pentru un tricolor &icirc;n Conference League! A urcat peste &bdquo;U&rdquo; Craiova &icirc;n clasament Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Este al doilea succes consecutiv al echipei în competiția europeană.

TAGS:
andres dumitrescuSigma OlomoucNK Celje
Din articol

Sigma Olomouc a obținut o victorie uriașă în Conference League, 2-1 contra slovenei Celje, și își consolidează șansele la calificarea în play-off.

Eroul serii a fost nigerianul Ahmad Ghali, autorul unei ”duble” (min. 4 și 42). Celje a egalat temporar prin Vidovic în minutul 29.

Andres Dumitrescu, doar rezervă Sigma Olomouc

Pentru Sigma Olomouc a fost rezervă neutilizată și românul Andres Dumitrescu, fotbalist crescut de Sepsi OSK.

Transferat la Slavia Praga în 2023 și împrumutat în vară la Olomouc, Dumitrescu a bifat 4 meciuri în toate competițiile și are deja o pasă decisivă.

După victoria cu Celje, Sigma Olomouc a urcat pe locul 12, cu 7 puncte după 4 etape. Este exact aceeași zestre ca Universitatea Craiova, însă cehii au un golaveraj mai bun decât formația din Bănie, care se află pe locul 13.

În clasamentul general al competiției, lider este Samsunspor, urmat de Celje, Mainz și Rakow.

Sigma Olomouc își continuă aventura europeană în etapa următoare împotriva lui Lincoln Red Imps din Gibraltar.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Vladimir Putin a spus când se va încheia războiul din Ucraina. Singura condiție pe care o are liderul de la Kremlin
Vladimir Putin a spus c&acirc;nd se va &icirc;ncheia războiul din Ucraina. Singura condiție pe care o are liderul de la Kremlin
ARTICOLE PE SUBIECT
Universitatea Craiova - Mainz 1-0! Oltenii reușesc imposibilul &icirc;n Bănie
Universitatea Craiova - Mainz 1-0! Oltenii reușesc imposibilul în Bănie
Penalty ratat și meci de infarct pentru Răzvan Lucescu &icirc;n Europa League! C&acirc;t s-a terminat PAOK - Brann
Penalty ratat și meci de infarct pentru Răzvan Lucescu în Europa League! Cât s-a terminat PAOK - Brann
Ce au scris nemții de la BILD după ce Universitatea Craiova a &icirc;nscris &icirc;n poarta lui Mainz
Ce au scris nemții de la BILD după ce Universitatea Craiova a înscris în poarta lui Mainz
ULTIMELE STIRI
&bdquo;Măcel&ldquo; &icirc;n grupa Rom&acirc;niei de la Mondiale: echipa care ne dă fiori, fără milă &icirc;n primul meci
„Măcel“ în grupa României de la Mondiale: echipa care ne dă fiori, fără milă în primul meci
Steaua Roșie - FCSB 1-0, ACUM pe Sport.ro! S&acirc;rbii deschid scorul
Steaua Roșie - FCSB 1-0, ACUM pe Sport.ro! Sârbii deschid scorul
C&acirc;te schimbări a făcut FCSB la pauza meciului cu Steaua Roșie Belgrad
Câte schimbări a făcut FCSB la pauza meciului cu Steaua Roșie Belgrad
Assad Al-Hamlawi, mesaj războinic după ce a marcat golul victoriei din Universitatea Craiova - Mainz 1-0: &bdquo;Nu veni să joci cu noi&rdquo;
Assad Al-Hamlawi, mesaj războinic după ce a marcat golul victoriei din Universitatea Craiova - Mainz 1-0: „Nu veni să joci cu noi”
&rdquo;Dezastru&rdquo; S&acirc;rbii, categorici, după ce Olaru a provocat eliminarea unui adversar &icirc;n Steaua Roșie &ndash; FCSB
”Dezastru” Sârbii, categorici, după ce Olaru a provocat eliminarea unui adversar în Steaua Roșie – FCSB
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Kylian Mbappe scrie istorie &icirc;n Liga Campionilor. Performanța sa din Olympiacos - Real Madrid este depășită de un singur fotbalist

Kylian Mbappe scrie istorie în Liga Campionilor. Performanța sa din Olympiacos - Real Madrid este depășită de un singur fotbalist

Inter Milano i-a decis soarta lui Cristi Chivu

Inter Milano i-a decis soarta lui Cristi Chivu

Cristi Chivu, OUT de la Inter? Anunțul sumbru venit din Italia după eșecul cu Atletico

Cristi Chivu, OUT de la Inter? Anunțul sumbru venit din Italia după eșecul cu Atletico

Nota primită de Dennis Man, după ce PSV a zdrobit-o pe Liverpool pe Anfield

Nota primită de Dennis Man, după ce PSV a zdrobit-o pe Liverpool pe Anfield

Revenire de senzație la FCSB! Echipa de start pentru meciul cu Steaua Roșie Belgrad

Revenire de senzație la FCSB! Echipa de start pentru meciul cu Steaua Roșie Belgrad

De nicăieri! Unde e așteptat Kurt Zouma, după doar 4 meciuri la CFR Cluj

De nicăieri! Unde e așteptat Kurt Zouma, după doar 4 meciuri la CFR Cluj



Recomandarile redactiei
C&acirc;te schimbări a făcut FCSB la pauza meciului cu Steaua Roșie Belgrad
Câte schimbări a făcut FCSB la pauza meciului cu Steaua Roșie Belgrad
&rdquo;Dezastru&rdquo; S&acirc;rbii, categorici, după ce Olaru a provocat eliminarea unui adversar &icirc;n Steaua Roșie &ndash; FCSB
”Dezastru” Sârbii, categorici, după ce Olaru a provocat eliminarea unui adversar în Steaua Roșie – FCSB
Steaua Roșie - FCSB 1-0, ACUM pe Sport.ro! S&acirc;rbii deschid scorul
Steaua Roșie - FCSB 1-0, ACUM pe Sport.ro! Sârbii deschid scorul
Assad Al-Hamlawi, mesaj războinic după ce a marcat golul victoriei din Universitatea Craiova - Mainz 1-0: &bdquo;Nu veni să joci cu noi&rdquo;
Assad Al-Hamlawi, mesaj războinic după ce a marcat golul victoriei din Universitatea Craiova - Mainz 1-0: „Nu veni să joci cu noi”
Arbitrul nu a stat pe g&acirc;nduri și a arătat &bdquo;roșu&rdquo; direct &icirc;n Steaua Roșie - FCSB!
Arbitrul nu a stat pe gânduri și a arătat „roșu” direct în Steaua Roșie - FCSB!
Alte subiecte de interes
Sepsi confirmă negocierile pentru un transfer puternic: &rdquo;&Icirc;l vrem &icirc;mprumut sau definitiv&rdquo;
Sepsi confirmă negocierile pentru un transfer puternic: ”Îl vrem împrumut sau definitiv”
Lipsit de fundaș st&acirc;nga la națională, Edward Iordănescu &icirc;l distruge pe Andrei Borza: &rdquo;Să-și pună ordine &icirc;n viață&rdquo;! Alt tricolor, luat și el la rost
Lipsit de fundaș stânga la națională, Edward Iordănescu îl distruge pe Andrei Borza: ”Să-și pună ordine în viață”! Alt tricolor, luat și el la rost
Un tricolor, cel mai slab de pe teren! Deși echipa sa a c&acirc;știgat cu 4-1 &icirc;n deplasare
Un tricolor, cel mai slab de pe teren! Deși echipa sa a câștigat cu 4-1 în deplasare
Doi tricolori sunt adversari &icirc;n Conference League de la 22:00! Duel rom&acirc;nesc &icirc;n Sigma Olomouc - Rakow Czestochowa
Doi tricolori sunt adversari în Conference League de la 22:00! Duel românesc în Sigma Olomouc - Rakow Czestochowa
Cum arată sferturile din Conference League: un fotbalist rom&acirc;n continuă cursa pentru trofeu + marea favorită, arbitrată de Radu Petrescu!
Cum arată sferturile din Conference League: un fotbalist român continuă cursa pentru trofeu + marea favorită, arbitrată de Radu Petrescu!
Ce nebunie! Un rom&acirc;n s-a calificat &icirc;n sferturile Conference League după un meci cu nouă goluri și decis la penalty-uri
Ce nebunie! Un român s-a calificat în sferturile Conference League după un meci cu nouă goluri și decis la penalty-uri
CITESTE SI
Șeful MApN și-a publicat diploma de licență, după ce &icirc;ntr-un CV anterior apărea o altă facultate: O greșeală care mă jenează

stirileprotv Șeful MApN și-a publicat diploma de licență, după ce într-un CV anterior apărea o altă facultate: O greșeală care mă jenează

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ proiectului Guvernului Bolojan privind pensiile magistraţilor

stirileprotv Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ proiectului Guvernului Bolojan privind pensiile magistraţilor

Cine este Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Ce spunea &icirc;n vară: &bdquo;Cu siguranță nu voi candida la primărie&rdquo;

stirileprotv Cine este Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Ce spunea în vară: „Cu siguranță nu voi candida la primărie”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!