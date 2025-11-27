Universitatea Craiova - Mainz, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 19:45! Duel complicat cu o formație din Bundesliga

Universitatea Craiova - Mainz, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 19:45! Duel complicat cu o formație din Bundesliga Conference League
Universitatea Craiova - Mainz se vede LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 19:45.

Universitatea CraiovamainzConference League
Partida Universitatea Craiova - Mainz, din runda a patra de Conference League, va avea loc joi, de la ora 19:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Universitatea Craiova - Mainz, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 19:45

Universitatea Craiova vine după victoria din campionat, scor 2-1, cu FC Argeș și după succesul din Conference League, 1-0 cu Rapid Vinea.

Oltenii se află pe locul 20 în clasamentul fazei ligii din Conference League, în timp ce în campionat sunt pe poziția a treia.

De cealaltă parte, Mainz se află pe poziția a treia din Conference League și au maximum de puncte din primele trei partide, ultima victorie fiind 2-1 cu Fiorentina.

Echipa lui Bo Henriksen se află pe locul 17 în Bundesliga și are doar șase puncte adunate din 11 etape și vine după remiza, 1-1 cu Hoffenheim.

Antrenorul lui Mainz a pus ochii pe jucătorul oltenilor: „L-am remarcat pe el”

Bo Henriksen a prefațat meciul cu Universitatea Craiova și a recunoscut că nu va fi un duel simplu pentru formația sa, mai ales că se joacă pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Tehnicianul lui Mainz a fost întrebat dacă a remarcat vreun jucător de la Universitatea Craiova, iar Henriksen l-a desemnat pe Oleksandr Romanchuk.

„Nu a fost o surpriză pentru noi faptul că Universitatea Craiova și-a schimbat antrenorul de puțin timp. Ce-i drept, este mai greu când avem de-a face cu un antrenor nou, pentru că nu știm ceea ce pregătește, nu-i cunoaștem bine stilul, ideile, dar ne descurcăm. Suntem 100% pregătiți de meci.

Nu am stabilit încă felul în care vom evolua în meciul de mâine. Ne pregătim mental pentru orice rezultat. Nu va fi neapărat un meci 'negru' dacă nu vom marca. Am văzut stadionul, unul foarte frumos. O să fie un meci greu pentru noi. Jucăm cu o echipă bună, pe care o respectăm.

Avem încredere că vom câștiga. Au jucători buni, de valoare, dar nu pot pronunța numele lor. L-am remarcat pe Romanchuk, dar mai mulți sunt jucători de valoare. Tocmai din acest motiv va fi un meci complicat”, a spus Henriksen, la conferința de presă.

