Brazilianul Gustavo Vagenin a fost jucătorul Universității Craiova în trei rânduri: iulie 2016 – iulie 2018, martie 2020 – august 2020 și iunie 2021 – iulie 2022.

Gustavo revine la Universitatea Craiova

În urmă cu doar câteva zile, Gustavo și-a anunțat retragerea la vârsta de 34 de ani. Brazilianul a evoluat pentru ultima oară în Iran, la Gol Gahar Sirjan.

Gustavo nu a uitat însă de Universitatea Craiova și într-un videoclip postat pe pagina de Facebook a oltenilor, brazilianul a anunțat că va merge în Bănie pentru a-i susține pe olteni la meciul cu Mainz din Conference League.

”Salut, Gustavo aici. Sunt pe drum spre Craiova, așa cum știți, m-am retras din cariera de jucător. Vreau să vă salut.

Ne vedem în Vulcan pe 27, să susținem echipa împreună în Conference League”, a anunțat Gustavo într-un videoclip postat pe pagina oficială de Facebook a Universității Craiova.

