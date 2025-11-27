Mirel Rădoi (44 de ani) are ce regreta, după ce și-a dat demisia, în mod șocant, de la Universitatea Craiova. Pentru că echipa, care avea rezultate bune și sub comanda sa, pur și simplu a „decolat“ după instalarea portughezului Filipe Coelho.

În această seară, formația din Bănie a obținut al doilea succes la rând cu noul antrenor, după 2-1 cu FC Argeș, în deplasare, în campionat. De această dată, Craiova a învins, în grupa de Conference League: 1-0 cu Mainz, ocupanta locului 17 din 18 în Bundesliga.

Rezultatul din această seară valorează enorm! Din punct de vedere sportiv și financiar.

În primul rând, în Conference League, în formatul actual, un succes aduce 400.000 de euro. În acest moment, oltenii au strâns 4,103,000 de euro, în această competiție, după ce au trecut de tururile preliminare, în vară. Câte 400.000 de euro pentru victoriile cu Mainz și cu Rapid Viena, 133.000 de euro pentru remiza cu Noah, plus 3,170,000 de euro pentru accederea în grupa extinsă.

Craiova, în cărți pentru calificarea în play-off-ul optimilor

În clasamentul actual, punctele obținute cu Mainz au ridicat Universitatea Craiova pe locul 10 din 36 cu 7 puncte după patru meciuri. În Conference League, locurile 1-8 duc în optimi, iar pozițiile 9-24 duc în play-off-ul optimilor.

În acest moment, Craiova e peste echipe puternice din Europa, precum AZ Alkmaar (Olanda), Dinamo Kiev (Ucraina) sau Legia Varșovia (Polonia).

Ce meciuri mai are de jucat Craiova, în grupa de Conference League?

11 decembrie: Universitatea Craiova - Sparta Praga (Cehia), ora 19:45

18 decembrie: AEK Atena (Grecia) - Universitatea Craiova, ora 22:00

