Antrenorul a discutat cu cei din conducerea nerazzurrilor despre prelungirea contractului său, dar și despre strategia în ceea ce privește transferurile pe care Inter Milano le va face în această vară.

Gasperini susține că Gianluca Mancini nu va semna cu Inter

Gianluca Mancini, fundașul central al celor de la AS Roma, este unul dintre jucătorii pe care Cristi Chivu și i-ar dori la Inter Milano în următorul sezon.

Cotat la 15 milioane de euro, în acest sezon, Mancini și-a trecut în cont cinci goluri și două pase decisive în cele 45 de meciuri în care și-a făcut apariția pe teren.

Presa italiană susține că Inter ar vrea să îl folosească pe Davide Frattesi ca monedă de schimb în negocierile cu AS Roma. Concret, nerazzurrii vor să îl ofere la schimb pe Frattesi și o sumă de bani.

Totuși, Cristi Chivu primește o veste proastă din partea lui Gian Piero Gasperini, antrenorul celor de la AS Roma. Acesta a transmis clar că Mancini nu va părăsi formația giallorossi în acest sezon.

”Vă pot spune că Mancini nu va pleca. I-am spus și lui asta. Inter poate să facă ce vrea, dar, când un jucător vrea să rămână, va rămâne”, a spus Gasperini, conform jurnalistului Fabrizio Romano.