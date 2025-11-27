Universitatea Craiova a fost destabilizată de plecarea bruscă a lui Mirel Rădoi de pe bancă, însă, la ora actuală, nimeni nu plânge după fostul antrenor. Iar dacă cineva face asta, atunci se șterge la ochi cu bancnote! Pentru că, în urma parcursului din Conference League, în Bănie „ninge“ cu bani.

Sport.ro a arătat aici suma strânsă de Universitatea Craiova, în urma accederii în grupa extinsă de 36 și în urma rezultatelor înregistrate aici, după patru meciuri. Dar veniturile europene ale oltenilor sunt și mai mari decât atât, în actuala campanie! Pentru că Nsimba (foto) și compania au adus în contul clubului și următoarele sume:

*530,000 de euro pentru parcursul din tururile preliminare, înaintea pătrunderii în grupa de Conference League.

*750,000 de euro pentru coeficientul european.

Așadar, UEFA a virat până acum aproape 5,4 milioane de euro, în contul clubului! Iar banii vor curge, în continuare!

Craiova, în cărți pentru fazele eliminatorii din Conference League

În continuarea drumului, Universitatea mai are de disputat două meciuri, în grupa de Conference League, după cum se poate vedea mai jos:

11 decembrie: Universitatea Craiova - Sparta Praga (Cehia), ora 19:45

18 decembrie: AEK Atena (Grecia) - Universitatea Craiova, ora 22:00

Dacă va termina grupa pe locurile 1-8, formația din Bănie va merge direct, în optimi. În acest caz, va mai încasa 1,2 milioane de euro pentru această performanță. Iată cum:

*400,000 de euro e bonusul pentru clasarea pe locurile 1-8.

*800,000 de euro e bonusul pentru calificarea directă, în optimi.

Dar și dacă va rata primele opt poziții, Universitatea va da o lovitură financiară printr-o eventuală clasare pe locurile 9-24, cele care duc la play-off-ul optimilor. În acest scenariu, oltenii vor mai primi 200,000 de euro de la UEFA pentru accederea în play-off-ul optimilor.

Atenție: la toate sumele de mai sus trebuie să le adăugăm și pe cele pe care oltenii le pot câștiga, după partidele cu Sparta Praga și AEK Atena. Pentru că, în Conference League, victoria aduce 400.000 de euro, iar remiza 133.000.

