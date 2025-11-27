Oltenii au marcat unicul gol al partidei în minutul 67, când Al Hamlawi a transformat un penalty obținut de Alexandru Cicâldău, care a fost faultat în careu de Potulski.

Ce a scris BILD după golul anulat al lui Mainz

Oltenii au trăit mari emoții pe final de meci. Același Potulski l-a învins cu capul pe Isenko din centrarea lui Amiri, iar soarta meciului părea decisă.

Totuși, faza a fost analizată în camera VAR, iar centralul croat Dario Bel a așteptat verdictul. În cele din urmă, arbitrii VAR au sesizat un ofsaid la limită al lui Potulski, iar reușita nemților a fost anulată.

Germanii de la Bild au reacționat la scurt timp după această fază.

”Ce lovitură de cap din partea tânărului de 18 ani (n.r. Potulski)! O lovitură liberă executată perfect de Amiri găsește capul fundașului central de 1,95 metri, care trimite puternic în voleu în colțul din dreapta, de la opt metri. Golul este revizuit timp de două minute și în cele din urmă este anulat din cauza unei poziții de offside la limită a lui Potulski”, au scris nemții de la BILD.

Concluzie tristă după victoria Universității Craiova.

Apoi, după fluierul final, nemții au tras o concluzie tristă pentru Mainz. Jurnaliștii germani au scris că Mainz se află într-o criză, iar forma echipei este din ce în ce mai slabă:

”Asta a fost în România! FSV Mainz pierde cu 1-0 împotriva Universității Craiova! Asta înseamnă că echipa din Bundesliga nu își poate menține seria victoriilor în Conference League și alunecă și mai adânc în criză. Deși șansele lor de calificare sunt încă foarte bune, forma echipei continuă să scadă în aceste săptămâni dificile”.

