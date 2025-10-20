VIDEO EXCLUSIV "Pentru mine e un talent extraordinar, FCSB are o bijuterie!" Fost golgheter al României, Marian Savu are o mare nedumerire

Pentru mine e un talent extraordinar, FCSB are o bijuterie! Fost golgheter al Rom&acirc;niei, Marian Savu are o mare nedumerire Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB a pierdut în Superliga, 1-2 în deplasare cu echipa Metaloglobus.

TAGS:
Marian SavuOctavian PopescuFCSB
Din articol

La Poveștile Sport.ro, Marian Savu (53 de ani) a vorbit despre jucătorii tineri înzestrați cu talent. Superliga e un campionat în care antrenorii mizează și pentru a respecta regula U21 pe 'lupi tineri'. Unii posedă o mulțime de calități, alții mai au de progresat.

Golgheter al României în sezonul 1999-2000, Marian Savu reușea cu FC Național să străpungă în campionat mai toate defensivele, mai ales într-o vreme în care Liga 1 era înțesată de fundași valoroși. Savu a fost prezent la Poveștile Sport.ro, emisiune pe care o puteți vedea marți, de la 10:00, pe Sport.ro și pe YouTube Sport.

Marian Savu e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro: "Pentru mine Tavi Popescu e un talent extraordinar"

Când a fost întrebat despre jucătorii tineri din campionatul intern, fostul atacant care a mai evoluat la Dinamo, Victoria sau Brașov, a început lista cu dinamovistul Cătălin Cîrjan, l-a menționat pe preferatul lui Ioan Varga, dar cele mai multe cuvinte de laudă au fost pentru Octavian Popescu. Jucătorul de la FCSB traversează o perioadă mai dificilă. Din preferatul lui Becali, Tavi Popescu a ajuns un fotbalist care prinde de la rar spre foarte rar primul 11.

Spune-mi cum arată Top 3 fotbaliști talentați din Superliga? 
Acum îmi place Cătălin Cîrjan de la Dinamo, îmi place de la CFR Cluj Louis Munteanu, iar de la FCSB îmi place Octavian Popescu. Rămâne un semn de întrebare. Nu știu de ce copilul ăsta a regresat. Ceva se întâmplă cu el. Pentru mine e un talent extraordinar. Nu înțeleg de ce FCSB are un o asemenea 'bijuterie' de jucător și nu îl forțează ca să-l poată duce la un alt nivel, să-l vândă și să ia bani mulți.

Dumitru Dragomir spunea că Tavi Popescu a fost distrus de antrenori pentru că i-au schimbat postul.
La Steaua (FCSB) nu știu dacă-s antrenorii sau... Nu-i dă continuitate. El joacă un meci bine, al doilea când nu mai joacă bine îl scoți. Ce e asta!? Îmi place de el... ce calități are. Zi-mi un jucător din Liga 1 care mai are calitățile lui. Nu mai sunt jucători în Liga 1 care să aibă calitățile lui. 

Cîrjan?
Mă aștept și de la Cîrjan mult mai mult. 

Ce s-a întâmplat cu el la Rapid?
Sunt jucători care nu se integrează, unele echipe rezonează cu tine, altele nu. Probabil nu i-a plăcut atmosfera de la Rapid. 

  • 1,4 milioane de euro e cota lui Octavian Popescu, potrivit transfermarkt
  • 22 de ani are Octavian Popescu

Tavi Popescu a jucat titular, 70 de minute, în eșecul cu Metaloglobus, scor 1-2, sâmbătă seara. 

METALOGLOBUS: Gavrilaş – D. Irimia (Al. Irimia 70), A. Camara, Caramalău, A. Sava (Liş 82) – Abbey (Zakir 75), Sabater, Aggoun, Ubbink (Kouadio 71) – Huiban (Hadzic 71), Ely Fernandes. ANTRENOR: Mihai Teja

FCSB: Târnovanu – I. Cercel (M. Toma 46), Ngezana, Baba Alhassan, Radunovic – Ad. Şut, Fl. Tănase – Cisotti (Politic 74), Olaru (Alibec 79), Oct. Popescu (Thiam 70) – Bîrligea. ANTRENOR: Elias Charalambous

Octavian Popescu

  • Octavian popescu
×
Octavian Popescu
Octavian Popescu
"Fluturaș pe teren". Cea mai dură remarcă la adresa lui Octavian Popescu
Cere amendă pentru Octavian Popescu după meciul cu UTA: "Nu poți să faci așa ceva! Nu există"
Octavian Popescu / Foto - Gabriel Chirea
Octavian Popescu / Foto - Gabriel Chirea
ÎNAPOI LA ARTICOL
Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent în Parlament
Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent &icirc;n Parlament
ARTICOLE PE SUBIECT
Noul zid al lui Chivu la Inter! Cum a ajuns la Milano fundașul pe care &icirc;l laudă tot vestiarul
Noul zid al lui Chivu la Inter! Cum a ajuns la Milano fundașul pe care îl laudă tot vestiarul
Accidentare horror pentru Diego Forlan, la un meci de old boys: &Icirc;n 20 de ani de carieră nu mi s-a &icirc;nt&acirc;mplat niciodată aşa ceva
Accidentare horror pentru Diego Forlan, la un meci de old boys: "În 20 de ani de carieră nu mi s-a întâmplat niciodată aşa ceva"
Hermannstadt &ndash; Csikszereda 0-2! Ciucanii sunt la un punct de FCSB
Hermannstadt – Csikszereda 0-2! Ciucanii sunt la un punct de FCSB
Rareș Ilie are Italia la picioare! Rom&acirc;nul este cel mai bun pasator din Serie B: &bdquo;Calități incontestabile&rdquo;
Rareș Ilie are Italia la picioare! Românul este cel mai bun pasator din Serie B: „Calități incontestabile”
Gigi Becali, decizie radicală pentru primul 11 al lui FCSB: Mi-am dat seama, nu ai cum așa!
Gigi Becali, decizie radicală pentru primul 11 al lui FCSB: "Mi-am dat seama, nu ai cum așa!"
Adrian Mititelu anunță: &bdquo;La anul vom juca &icirc;n Liga 2!&rdquo;
Adrian Mititelu anunță: „La anul vom juca în Liga 2!”
Csikszereda a luat foc după amenda pentru steagul secuiesc: Nu putem asista la interzicerea simbolurilor noastre!
Csikszereda a "luat foc" după amenda pentru steagul secuiesc: "Nu putem asista la interzicerea simbolurilor noastre!"
Mihai Popescu a rupt tăcerea de pe patul de spital! Mesajul enigmatic de patru cuvinte transmis după operație
Mihai Popescu a rupt tăcerea de pe patul de spital! Mesajul enigmatic de patru cuvinte transmis după operație
ULTIMELE STIRI
Ghinion pentru CFR &icirc;naintea meciului cu Petrolul! Louis Munteanu s-a accidentat. Cine &icirc;i ia locul &icirc;n atac
Ghinion pentru CFR înaintea meciului cu Petrolul! Louis Munteanu s-a accidentat. Cine îi ia locul în atac
Petrolul &ndash; CFR Cluj, de la ora 20.30: meciul suferinței &icirc;ncheie etapa a 13-a. Echipele de start
Petrolul – CFR Cluj, de la ora 20.30: meciul suferinței încheie etapa a 13-a. Echipele de start
Hermannstadt &ndash; Csikszereda 0-2! Ciucanii sunt la un punct de FCSB
Hermannstadt – Csikszereda 0-2! Ciucanii sunt la un punct de FCSB
Dublul campion al Rom&acirc;niei, oripilat de situația &icirc;n care a ajuns FCSB: E grav! Nu mai văd nicio soluție de ieșire
Dublul campion al României, oripilat de situația în care a ajuns FCSB: "E grav! Nu mai văd nicio soluție de ieșire"
Vezi-ți de treabă! Gigi Becali a luat decizia finală &icirc;n privința lui Charalambous! Pintilii i-a pus demisia pe masă
"Vezi-ți de treabă!" Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Charalambous! Pintilii i-a pus demisia pe masă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Dobre, să nu mai &icirc;njuri Dinamo! Rapidistul a dat imediat replica

"Dobre, să nu mai înjuri Dinamo!" Rapidistul a dat imediat replica

S-a lăsat cu scandal la derby! Șeful lui Dinamo a luat foc și a dat buzna &icirc;n vestiarul Rapidului

S-a lăsat cu scandal la derby! Șeful lui Dinamo a luat foc și a dat buzna în vestiarul Rapidului

Rom&acirc;nia - Polonia, meci fantastic pe VOYO și Pro Arena! &bdquo;Tricolorele&rdquo; au dat totul pentru calificarea &icirc;n Final Four-ul Euro Cup

România - Polonia, meci fantastic pe VOYO și Pro Arena! „Tricolorele” au dat totul pentru calificarea în Final Four-ul Euro Cup

Kopic, replică tăioasă după derby: &bdquo;Vă rog! Nu pot să fac asta&ldquo;

Kopic, replică tăioasă după derby: „Vă rog! Nu pot să fac asta“

Dinamo - Rapid 0-2! Giuleștenii, două goluri dintr-un singur șut pe poartă

Dinamo - Rapid 0-2! Giuleștenii, două goluri dintr-un singur șut pe poartă

FCSB, adorată de patronul unei rivale: &bdquo;Mă duc la toate meciurile lor din București!&ldquo;

FCSB, adorată de patronul unei rivale: „Mă duc la toate meciurile lor din București!“



Recomandarile redactiei
Ghinion pentru CFR &icirc;naintea meciului cu Petrolul! Louis Munteanu s-a accidentat. Cine &icirc;i ia locul &icirc;n atac
Ghinion pentru CFR înaintea meciului cu Petrolul! Louis Munteanu s-a accidentat. Cine îi ia locul în atac
Dublul campion al Rom&acirc;niei, oripilat de situația &icirc;n care a ajuns FCSB: E grav! Nu mai văd nicio soluție de ieșire
Dublul campion al României, oripilat de situația în care a ajuns FCSB: "E grav! Nu mai văd nicio soluție de ieșire"
Vezi-ți de treabă! Gigi Becali a luat decizia finală &icirc;n privința lui Charalambous! Pintilii i-a pus demisia pe masă
"Vezi-ți de treabă!" Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Charalambous! Pintilii i-a pus demisia pe masă
Petrolul &ndash; CFR Cluj, de la ora 20.30: meciul suferinței &icirc;ncheie etapa a 13-a. Echipele de start
Petrolul – CFR Cluj, de la ora 20.30: meciul suferinței încheie etapa a 13-a. Echipele de start
Hermannstadt &ndash; Csikszereda 0-2! Ciucanii sunt la un punct de FCSB
Hermannstadt – Csikszereda 0-2! Ciucanii sunt la un punct de FCSB
Alte subiecte de interes
SuperLive cu Mironică, Marian Savu și Marius Florea Vizante, LIVE pe Facebook Sport.ro&nbsp;
SuperLive cu Mironică, Marian Savu și Marius Florea Vizante, LIVE pe Facebook Sport.ro 
Ai cumparat Dinamo, nu doi cartofi de la piata! Cortacero, facut PRAF de un fost golgheter al cainilor ! Atac cu talpa la spaniol
"Ai cumparat Dinamo, nu doi cartofi de la piata!" Cortacero, facut PRAF de un fost golgheter al 'cainilor'! Atac cu talpa la spaniol
Pierdere importantă pentru FCSB! Starul campioanei s-a operat și va lipsi două luni de pe teren
Pierdere importantă pentru FCSB! Starul campioanei s-a operat și va lipsi două luni de pe teren
FCSB, fără un jucător important &icirc;n preliminariile Champions League! Anunțul lui Gigi Becali: &rdquo;Două luni jumătate va fi afară!&rdquo;
FCSB, fără un jucător important în preliminariile Champions League! Anunțul lui Gigi Becali: ”Două luni jumătate va fi afară!”
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent &icirc;n Parlament

stirileprotv Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent în Parlament

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Surse: CCR ar urma să se pronunțe astăzi &icirc;n cazul pensiilor magistraților, după două am&acirc;nări

stirileprotv Surse: CCR ar urma să se pronunțe astăzi în cazul pensiilor magistraților, după două amânări

Ce despăgubiri vor primi locatarii din blocul din Rahova care a explodat. Ghid pentru &icirc;ncheierea unei polițe facultative

stirileprotv Ce despăgubiri vor primi locatarii din blocul din Rahova care a explodat. Ghid pentru încheierea unei polițe facultative

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!