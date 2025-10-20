Golgheter al României în sezonul 1999-2000, Marian Savu reușea cu FC Național să străpungă în campionat mai toate defensivele, mai ales într-o vreme în care Liga 1 era înțesată de fundași valoroși. Savu a fost prezent la Poveștile Sport.ro, emisiune pe care o puteți vedea marți, de la 10:00, pe Sport.ro și pe YouTube Sport.

La Poveștile Sport.ro, Marian Savu (53 de ani) a vorbit despre jucătorii tineri înzestrați cu talent. Superliga e un campionat în care antrenorii mizează și pentru a respecta regula U21 pe 'lupi tineri'. Unii posedă o mulțime de calități, alții mai au de progresat.

Când a fost întrebat despre jucătorii tineri din campionatul intern, fostul atacant care a mai evoluat la Dinamo, Victoria sau Brașov, a început lista cu dinamovistul Cătălin Cîrjan, l-a menționat pe preferatul lui Ioan Varga, dar cele mai multe cuvinte de laudă au fost pentru Octavian Popescu . Jucătorul de la FCSB traversează o perioadă mai dificilă. Din preferatul lui Becali, Tavi Popescu a ajuns un fotbalist care prinde de la rar spre foarte rar primul 11.

Spune-mi cum arată Top 3 fotbaliști talentați din Superliga?

Acum îmi place Cătălin Cîrjan de la Dinamo, îmi place de la CFR Cluj Louis Munteanu, iar de la FCSB îmi place Octavian Popescu. Rămâne un semn de întrebare. Nu știu de ce copilul ăsta a regresat. Ceva se întâmplă cu el. Pentru mine e un talent extraordinar. Nu înțeleg de ce FCSB are un o asemenea 'bijuterie' de jucător și nu îl forțează ca să-l poată duce la un alt nivel, să-l vândă și să ia bani mulți.



Dumitru Dragomir spunea că Tavi Popescu a fost distrus de antrenori pentru că i-au schimbat postul.

La Steaua (FCSB) nu știu dacă-s antrenorii sau... Nu-i dă continuitate. El joacă un meci bine, al doilea când nu mai joacă bine îl scoți. Ce e asta!? Îmi place de el... ce calități are. Zi-mi un jucător din Liga 1 care mai are calitățile lui. Nu mai sunt jucători în Liga 1 care să aibă calitățile lui.



Cîrjan?

Mă aștept și de la Cîrjan mult mai mult.



Ce s-a întâmplat cu el la Rapid?

Sunt jucători care nu se integrează, unele echipe rezonează cu tine, altele nu. Probabil nu i-a plăcut atmosfera de la Rapid.