Miercuri după-amiază au avut loc tragerile la sorți pentru preliminariile UEFA Europa Conference Legaue. CFR Cluj, care a terminat pe locul trei play-off-ul Superligii României în sezonul 2025/26, va evolua în al doilea tur preliminar.

Ioan Varga, realist după tragerile la sorți din Conference League: ”Știi că în fotbal există o vorbă”

După ce a văzut cu cine poate pica CFR Cluj în al doilea tur preliminar Conference League, patronul Ioan Varga a evidențiat că ardelenii trebuie să fie cu capul pe umeri, în ciuda faptului că cei doi adversari nu sunt de temut.

Varga a explicat că își dorește calificarea în faza ligii Conference League, dar și o figură frumoasă în campionat în următoarea stagiune.

”Eu zic că am picat bine, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne culcăm pe o ureche. Știi că în fotbal există surprize și nu aș vrea să avem o surpriză neplăcută. Mi-aș dori să ne concentrăm mult mai bine, să fim eficienți și să ne facem o echipă competitivă pentru competițiile europene și implicit pentru campionat.

Vrem să ne reluăm locul fruntaș pe care ni l-am dorit și ni-l dorim în fiecare an. Ce a fost până acum a fost greu pentru că am fost eu plecat, dar sper ca anul ăsta să facem alegerile cele mai potrivite și să reușim să ne calificăm și să facem o figură frumoasă și în campionat”, a spus Varga, potrivit Digi Sport.

CFR Cluj și-a schimbat antrenorul: ”Bun venit în familia noastră!”

Clubul patronat de Ioan Varga l-a numit ”principal” pe Antonio Folha, un tehnician portughez care a antrenat ultima dată în perioada 2021-2024 la FC Porto B. CFR Cluj a emis luni după-amiază un comunicat în care l-a prezentat pe noul ”principal” și i-a urat bun venit la clubul de pe ”Constantin Rădulescu”, din Gruia.

”Bem-vindo, Antonio Folha! CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că Antonio Folha este noul nostru antrenor. În cariera sa de jucător, Antonio Folha a evoluat în sute de partide pentru FC Porto și a îmbrăcat tricoul unor cluburi importante precum Standard Liege, Gil Vicente, Braga, Penafiel sau AEK Atena.

Fost internațional portughez, cu zeci de selecții la echipa națională a țării sale, acesta și-a continuat parcursul în fotbal ca antrenor, făcând parte din staff-ul tehnic al lui FC Porto. Ca antrenor principal, Folha a pregătit echipa B a 'dragonilor' în eșalonul secund și pe Portimonense, în prima ligă a Portugaliei.

Pe această cale, îi urăm un călduros „Bun venit” în familia CFR și mult succes alături de noi!”, se arată în comunicatul ”feroviarilor”.