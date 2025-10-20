Accidentare horror pentru Diego Forlan, la un meci de old boys

La o fază banală, Forlan se pregătea să lovească mingea, când a fost lovit violent de un adversar. Rezultatul: trei coaste fracturate şi un pneumotorax uşor, transmite News.ro.

Un şoc pentru jucătorul în vârstă de 46 de ani, care şi-a exprimat consternarea în nişte mesaje vocale difuzate de El Pais Uruguay : „În 20 de ani de carieră nu mi s-a întâmplat niciodată aşa ceva”.



În ciuda violenţei gestului, fostul atacant al echipei Atlético Madrid nu îi poartă pică adversarului său: „Lovesc, sar şi, în acel moment, fie îl ating eu, fie el mă atinge pe mine, dar nu este vina nimănui, este doar o acţiune. El nu a avut nicio responsabilitate. Mi-am pierdut echilibrul în aer, nu am putut să pun mâna pentru a amortiza căderea şi am căzut ca un sac de cartofi”.



Forlan, care s-a retras din activitate în 2019, ar trebui să rămână în spital până marţi, potrivit clubului său. Uruguayanul va sta departe de teren pentru mai multe luni.

