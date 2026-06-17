Tenisul cu piciorul trece la alt nivel. E ideea lui Alin Radu, antreprenor pasionat de fotbal, dar și cu afacere de personalizare articole sportive. Prima competiție oficială de tenis cu piciorul începe în forță în această vară!

Regulile sunt cele de pe stradă, din copilărie. S-au înscris deja 60 de echipe care vor fi împărțite în trei ligi (A,B,C). Organizator este Alin Radu, CEO al Dariade Sportswear, cel care s-a mai ocupat în trecut de turnee de fotbal pentru copii și adulți, dar și alte turnee amicale de tenis cu piciorul.

Turneul este unic în România, primul la acest nivel și își propune să devină un tabiet național și să se extindă și în alte orașe din țară. De la primul turneu oficial nu vor lipsi arbitrii, asistența medicală, iar fiecare meci va avea parte de galerie foto și video. Încă de la debut, Campionatul Regilor de tenis cu piciorul ține să fie la cel mai înalt nivel încă de la prima ediție.

Unde se desfășoară campionatul

Abia retrasă din tenisul profesionist, dar cu talent demonstrat și cu mingea la picior, Simona Halep ar putea să schimbe strategia și să încerce sportul preferat al românilor de vara asta!

Printre cei care ar putea face ravagii în competiție nu-i uităm pe Budescu, Sânmărtean, Adrian Pitu, Eric de Oliveira sau chiar Săpunaru. Participanții vor fi din mai multe categorii: jucători activi de minifotbal, pasionați de tenis, dar și cei care au transformat tenisul cu piciorul dintr-o joacă de weekend în noul sport național din 2026! Campionatul se desfășoară la Baza Sportiva Dangelo din București, iar premiile sunt uriașe pentru primul turneu oficial din istoria României de tenis cu piciorul.