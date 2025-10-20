Gigi Becali, decizie radicală pentru primul 11 al lui FCSB: "Mi-am dat seama, nu ai cum așa!"

După ce s-a făcut de râs contra codașei Metaloglobus, scor 1-2, campioana FCSB va căuta să spele rușinea în Europa League, acolo unde o așteaptă un test de foc împotriva italienilor de la Bologna, joi, de la ora 19:45, pe Arena Națională.
Gigi Becali: "Olaru și Tănase nu vor mai juca în aceeași echipă. Va juca un meci unul, un meci altul"
La meciul cu Bologna, Becali anunță că este hotărât să le mai dea o șansă jucătorilor pe care i-a criticat aspru în ultima perioadă - Darius Olaru și Denis Alibec. Ambii sunt anunțați titulari pentru duelul de joi seară.
În plus, Becali a transmis că Darius Olaru și Florin Tănase nu se vor mai afla simultan pe teren.
"Vom juca cu Miculescu, cu Thiam, cu Olaru, cu Alibec. Mijlocașii centrali sunt cei care sunt. În Europa League trebuie să joci cu închizători, nu poți juca cu Tănase acolo.
Olaru și Tănase nu vor mai juca în aceeași echipă. Mi-am dat seamă. Nu ai cum așa. Va juca un meci unul, un meci altul. Joi va juca Olaru. Îl las pe Olaru, poate își revine, îi mai dau o șansă. Na, ți-o dau ție, înaintea lui Tănase, ca să vezi că ție îți recunosc mai mult. Dar ce faci? Concentrează-te, noi nu luăm mingea ca să o dai tu la adversar!", a spus Gigi Becali, la Fanatik.
Bologna va menaja mai mulți jucători importanți la meciul cu FCSB
La meciul cu FCSB, Bologna ar urma să odihnească mai mulți titulari obișnuiți, susține presa din Italia. Pe lângă starul Ciro Immobile, încă accidentat și neinclus pe lista UEFA, alte nume importante ar urma să fie menajate pentru duelul de campionat cu Fiorentina, programat duminică.
"Pe lângă Immobile, Sulemana, De Silvestri și Dominguez, neincluși pe lista UEFA, este așteptată o rotație masivă la meciul cu FCSB. Ideea lui Vincenzo Italiano este să odihnească unii titulari și să le ofere minute celor care au jucat mai puțin. Bologna vrea să aibă cea mai bună echipă la dispoziție în duelul cu Fiorentina, unul cu o semnificație aparte inclusiv pentru antrenor", scrie Tuttomercatoweb.
Chiar și așa, nu vor lipsi nume importante din echipa celor de la Bologna. Riccardo Orsolini, golgheterul din Serie A, este anunțat titular la București după ce în weekend a început pe banca de rezerve partida cu Cagliari (2-0) și a înscris la 20 de minute după intrarea pe teren.
În poziția de număr 9, Bologna ar urma să mizeze pe argentinianul Santiago Castro (21 de ani), cel care a marcat un singur gol în acest sezon. Fundașii Jhon Lucumi (27 de ani) și Charalampos Lykogiannis (31 de ani) sunt și ei anunțați titulari contra lui FCSB, după ce împotriva lui Cagliari nu au făcut parte din primul 11.
De asemenea, mijlocașul croat Nikola Moro (27 de ani) ar urma să debuteze în acest sezon de Europa League, după ce la duelurile cu Aston Villa (0-1) și Freiburg (1-1) a fost rezervă neutilizată.