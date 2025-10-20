Gigi Becali, decizie radicală pentru primul 11 al lui FCSB: "Mi-am dat seama, nu ai cum așa!"

După ce s-a făcut de râs contra codașei Metaloglobus, scor 1-2, campioana FCSB va căuta să spele rușinea în Europa League, acolo unde o așteaptă un test de foc împotriva italienilor de la Bologna, joi, de la ora 19:45, pe Arena Națională.

Gigi Becali: "Olaru și Tănase nu vor mai juca în aceeași echipă. Va juca un meci unul, un meci altul"



La meciul cu Bologna, Becali anunță că este hotărât să le mai dea o șansă jucătorilor pe care i-a criticat aspru în ultima perioadă - Darius Olaru și Denis Alibec. Ambii sunt anunțați titulari pentru duelul de joi seară.



În plus, Becali a transmis că Darius Olaru și Florin Tănase nu se vor mai afla simultan pe teren.

"Vom juca cu Miculescu, cu Thiam, cu Olaru, cu Alibec. Mijlocașii centrali sunt cei care sunt. În Europa League trebuie să joci cu închizători, nu poți juca cu Tănase acolo.



Olaru și Tănase nu vor mai juca în aceeași echipă. Mi-am dat seamă. Nu ai cum așa. Va juca un meci unul, un meci altul. Joi va juca Olaru. Îl las pe Olaru, poate își revine, îi mai dau o șansă. Na, ți-o dau ție, înaintea lui Tănase, ca să vezi că ție îți recunosc mai mult. Dar ce faci? Concentrează-te, noi nu luăm mingea ca să o dai tu la adversar!", a spus Gigi Becali, la Fanatik.

