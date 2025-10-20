Gigi Becali, decizie radicală pentru primul 11 al lui FCSB: "Mi-am dat seama, nu ai cum așa!"

Gigi Becali, decizie radicală pentru primul 11 al lui FCSB: Mi-am dat seama, nu ai cum așa! Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gigi Becali a anunțat planul celor de la FCSB pentru meciul cu Bologna și o decizie radicală în primul 11 al campioanei.

TAGS:
Gigi BecaliDarius OlaruFCSBBolognaflorin tanase
Din articol

După ce s-a făcut de râs contra codașei Metaloglobus, scor 1-2, campioana FCSB va căuta să spele rușinea în Europa League, acolo unde o așteaptă un test de foc împotriva italienilor de la Bologna, joi, de la ora 19:45, pe Arena Națională.

Gigi Becali: "Olaru și Tănase nu vor mai juca în aceeași echipă. Va juca un meci unul, un meci altul"

La meciul cu Bologna, Becali anunță că este hotărât să le mai dea o șansă jucătorilor pe care i-a criticat aspru în ultima perioadă - Darius Olaru și Denis Alibec. Ambii sunt anunțați titulari pentru duelul de joi seară.

În plus, Becali a transmis că Darius Olaru și Florin Tănase nu se vor mai afla simultan pe teren.

"Vom juca cu Miculescu, cu Thiam, cu Olaru, cu Alibec. Mijlocașii centrali sunt cei care sunt. În Europa League trebuie să joci cu închizători, nu poți juca cu Tănase acolo.

Olaru și Tănase nu vor mai juca în aceeași echipă. Mi-am dat seamă. Nu ai cum așa. Va juca un meci unul, un meci altul. Joi va juca Olaru. Îl las pe Olaru, poate își revine, îi mai dau o șansă. Na, ți-o dau ție, înaintea lui Tănase, ca să vezi că ție îți recunosc mai mult. Dar ce faci? Concentrează-te, noi nu luăm mingea ca să o dai tu la adversar!", a spus Gigi Becali, la Fanatik.

Bologna va menaja mai mulți jucători importanți la meciul cu FCSB

La meciul cu FCSB, Bologna ar urma să odihnească mai mulți titulari obișnuiți, susține presa din Italia. Pe lângă starul Ciro Immobile, încă accidentat și neinclus pe lista UEFA, alte nume importante ar urma să fie menajate pentru duelul de campionat cu Fiorentina, programat duminică.

"Pe lângă Immobile, Sulemana, De Silvestri și Dominguez, neincluși pe lista UEFA, este așteptată o rotație masivă la meciul cu FCSB. Ideea lui Vincenzo Italiano este să odihnească unii titulari și să le ofere minute celor care au jucat mai puțin. Bologna vrea să aibă cea mai bună echipă la dispoziție în duelul cu Fiorentina, unul cu o semnificație aparte inclusiv pentru antrenor", scrie Tuttomercatoweb.

Chiar și așa, nu vor lipsi nume importante din echipa celor de la Bologna. Riccardo Orsolini, golgheterul din Serie A, este anunțat titular la București după ce în weekend a început pe banca de rezerve partida cu Cagliari (2-0) și a înscris la 20 de minute după intrarea pe teren.

În poziția de număr 9, Bologna ar urma să mizeze pe argentinianul Santiago Castro (21 de ani), cel care a marcat un singur gol în acest sezon. Fundașii Jhon Lucumi (27 de ani) și Charalampos Lykogiannis (31 de ani) sunt și ei anunțați titulari contra lui FCSB, după ce împotriva lui Cagliari nu au făcut parte din primul 11.

De asemenea, mijlocașul croat Nikola Moro (27 de ani) ar urma să debuteze în acest sezon de Europa League, după ce la duelurile cu Aston Villa (0-1) și Freiburg (1-1) a fost rezervă neutilizată.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent în Parlament
Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent &icirc;n Parlament
ULTIMELE STIRI
Ghinion pentru CFR &icirc;naintea meciului cu Petrolul! Louis Munteanu s-a accidentat. Cine &icirc;i ia locul &icirc;n atac
Ghinion pentru CFR înaintea meciului cu Petrolul! Louis Munteanu s-a accidentat. Cine îi ia locul în atac
Petrolul &ndash; CFR Cluj, de la ora 20.30: meciul suferinței &icirc;ncheie etapa a 13-a. Echipele de start
Petrolul – CFR Cluj, de la ora 20.30: meciul suferinței încheie etapa a 13-a. Echipele de start
Hermannstadt &ndash; Csikszereda 0-2! Ciucanii sunt la un punct de FCSB
Hermannstadt – Csikszereda 0-2! Ciucanii sunt la un punct de FCSB
Dublul campion al Rom&acirc;niei, oripilat de situația &icirc;n care a ajuns FCSB: E grav! Nu mai văd nicio soluție de ieșire
Dublul campion al României, oripilat de situația în care a ajuns FCSB: "E grav! Nu mai văd nicio soluție de ieșire"
Vezi-ți de treabă! Gigi Becali a luat decizia finală &icirc;n privința lui Charalambous! Pintilii i-a pus demisia pe masă
"Vezi-ți de treabă!" Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Charalambous! Pintilii i-a pus demisia pe masă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Dobre, să nu mai &icirc;njuri Dinamo! Rapidistul a dat imediat replica

"Dobre, să nu mai înjuri Dinamo!" Rapidistul a dat imediat replica

S-a lăsat cu scandal la derby! Șeful lui Dinamo a luat foc și a dat buzna &icirc;n vestiarul Rapidului

S-a lăsat cu scandal la derby! Șeful lui Dinamo a luat foc și a dat buzna în vestiarul Rapidului

Rom&acirc;nia - Polonia, meci fantastic pe VOYO și Pro Arena! &bdquo;Tricolorele&rdquo; au dat totul pentru calificarea &icirc;n Final Four-ul Euro Cup

România - Polonia, meci fantastic pe VOYO și Pro Arena! „Tricolorele” au dat totul pentru calificarea în Final Four-ul Euro Cup

Kopic, replică tăioasă după derby: &bdquo;Vă rog! Nu pot să fac asta&ldquo;

Kopic, replică tăioasă după derby: „Vă rog! Nu pot să fac asta“

Dinamo - Rapid 0-2! Giuleștenii, două goluri dintr-un singur șut pe poartă

Dinamo - Rapid 0-2! Giuleștenii, două goluri dintr-un singur șut pe poartă

FCSB, adorată de patronul unei rivale: &bdquo;Mă duc la toate meciurile lor din București!&ldquo;

FCSB, adorată de patronul unei rivale: „Mă duc la toate meciurile lor din București!“



Recomandarile redactiei
Ghinion pentru CFR &icirc;naintea meciului cu Petrolul! Louis Munteanu s-a accidentat. Cine &icirc;i ia locul &icirc;n atac
Ghinion pentru CFR înaintea meciului cu Petrolul! Louis Munteanu s-a accidentat. Cine îi ia locul în atac
Dublul campion al Rom&acirc;niei, oripilat de situația &icirc;n care a ajuns FCSB: E grav! Nu mai văd nicio soluție de ieșire
Dublul campion al României, oripilat de situația în care a ajuns FCSB: "E grav! Nu mai văd nicio soluție de ieșire"
Vezi-ți de treabă! Gigi Becali a luat decizia finală &icirc;n privința lui Charalambous! Pintilii i-a pus demisia pe masă
"Vezi-ți de treabă!" Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Charalambous! Pintilii i-a pus demisia pe masă
Petrolul &ndash; CFR Cluj, de la ora 20.30: meciul suferinței &icirc;ncheie etapa a 13-a. Echipele de start
Petrolul – CFR Cluj, de la ora 20.30: meciul suferinței încheie etapa a 13-a. Echipele de start
Pentru mine e un talent extraordinar, FCSB are o bijuterie! Fost golgheter al Rom&acirc;niei, Marian Savu are o mare nedumerire
"Pentru mine e un talent extraordinar, FCSB are o bijuterie!" Fost golgheter al României, Marian Savu are o mare nedumerire
Alte subiecte de interes
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai experimentaților Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Austriecii au numit cei mai periculoși jucători din lotul campioanei Rom&acirc;niei. LASK Linz - FCSB, exclusiv pe VOYO, joi, ora 20:00
Austriecii au numit cei mai periculoși jucători din lotul campioanei României. LASK Linz - FCSB, exclusiv pe VOYO, joi, ora 20:00
Mihai Stoica, reacție dură după cartonașul roșu &icirc;ncasat de Olaru &icirc;n FCSB - Poli Iași. Vii să arăți cu degetul!?
Mihai Stoica, reacție dură după cartonașul roșu încasat de Olaru în FCSB - Poli Iași. "Vii să arăți cu degetul!?"
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent &icirc;n Parlament

stirileprotv Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent în Parlament

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Surse: CCR ar urma să se pronunțe astăzi &icirc;n cazul pensiilor magistraților, după două am&acirc;nări

stirileprotv Surse: CCR ar urma să se pronunțe astăzi în cazul pensiilor magistraților, după două amânări

Ce despăgubiri vor primi locatarii din blocul din Rahova care a explodat. Ghid pentru &icirc;ncheierea unei polițe facultative

stirileprotv Ce despăgubiri vor primi locatarii din blocul din Rahova care a explodat. Ghid pentru încheierea unei polițe facultative

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!