Fotbalistul român al lui Empoli a oferit o nouă pasă decisivă în remiza cu Venezia, scor 1-1, și a devenit cel mai bun pasator din Serie B, cu trei assisturi în primele opt etape.



La meciul de pe „Castellani”, Empoli a reușit egalarea în minutul 42, după o acțiune creată de Ilie.

Jucătorul de 22 de ani a profitat de o greșeală în apărarea oaspeților și i-a pasat perfect lui Shpendi, care a marcat cu un șut precis la colțul lung.



Empoli îl laudă pe rețelele sociale



Clubul toscan l-a evidențiat pe român într-o postare video după meci: „Recuperarea lui Ilie, pasa românului, șutul lui Shpendi și egalarea Azzurrilor împotriva Veneziei!”, a scris Empoli pe contul oficial.



Presa italiană i-a dedicat și ea aprecieri mijlocașului născut la București. Publicația Nel Quotidiano a notat: „Rareș Ilie se remarcă la mijlocul terenului. Românul merită mai multă încredere, care sub vechea conducere tehnică a primit puține șanse, deși are calități tehnice incontestabile”.



Rareș Ilie este lider în clasamentul pasatorilor decisivi din Serie B, alături de Tommaso Berti (Cesena), Luca Magnino (Modena) și Manuel Marras (Reggiana), fiecare cu câte trei assisturi.



Empoli, pe locul 13 în Serie B



Empoli FC ocupă poziția #13 în Serie B după opt etape. Formația din orașul cu același nume se poate lăuda cu 10 puncte obținute din două victorii, patru remize și două înfrângeri.



Pentru Rareș Ilie urmează un duel vineri, 24 octombrie, de la ora 21:30, în deplasare la Modena, iar patru zile mai târziu o va întâlni pe teren propriu pe Sampdoria.

