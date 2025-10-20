Operat pe 15 octombrie la o clinică din Italia de renumitul doctor Paolo Mariani, după ce a suferit o ruptură de ligament încrucișat în meciul României cu Austria, scor 1-0, Popescu a rămas internat pentru a fi sub supraveghere. Luni, de pe patul de spital, apărătorul a postat un mesaj scurt, în limba engleză: "And the journey begins", care se traduce prin "Și călătoria începe" .

Deși viitorul său la campioana României este incert, stoperul de 32 de ani se arată pregătit pentru lunga perioadă de recuperare care îl așteaptă.

Viitor sub semnul întrebării la FCSB



Perioada de absență a lui Popescu este estimată la minimum șase luni, ceea ce înseamnă că nu va mai putea evolua în acest sezon. Situația sa este cu atât mai complicată cu cât contractul cu FCSB îi expiră în vara viitoare, iar Gigi Becali a anunțat deja că nu intenționează să îi propună o nouă înțelegere.



O veste bună pentru fotbalist este că toate costurile intervenției chirurgicale, precum și salariul său pe întreaga perioadă de indisponibilitate, vor fi suportate de FIFA, dat fiind că accidentarea gravă s-a produs în timpul unei acțiuni a echipei naționale, în preliminariile pentru Cupa Mondială.



Absența lui Mihai Popescu adâncește criza din defensiva celor de la FCSB, unde Joyskim Dawa și Daniel Graovac sunt, de asemenea, accidentați. Pentru meciurile din Europa League, campioana are posibilitatea de a-l trece de urgență pe lista UEFA pe veteranul Vlad Chiricheș.

