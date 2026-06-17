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Elias Havel (23 de ani), atacantul formației TSV Hartberg din Bundesliga austriacă, se află pe lista lui Dan Șucu de transferuri la Genoa.

Elias Havel, dorit de Dan Șucu la Genoa

Interesul pe care îl are Genoa față de fostul internațional U21 austriac (două selecții) a fost dezvăluit de jurnalistul italian Nicolo Schira, pe contul său de X.

Elias Havel a impresionat în sezonul trecut la TSV Hartberg, unde a marcat 13 goluri și a oferit patru pase decisive în 30 de meciuri din campionat. El a mai punctat de trei ori în trei apariții din Cupa Austriei.

Situația lui Havel

TSV Hartberg a activat clauza de cumpărare definitivă a lui Elias Havel în valoare de 300.000 de euro, după doi ani în care l-a împrumutat de la LASK Linz, campioana Austriei la finalul stagiunii 2025-2026.

Contractul lui Havel cu TSV Hartberg este valabil până pe 30.06.2028. Cota sa de piață, potrivit Transfermarkt, este de 2.200.000 de euro.