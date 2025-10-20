În fotbalul românesc, în care antrenorii sunt schimbați precum șosetele, Marius Măldărășanu (50 de ani) e într-o situație rar întâlnită și foarte fericită. Pentru că e în funcție, la Hermannstadt, din iulie 2021!

Doar că acum, cel mai longeviv „principal“ din Superliga noastră e sub o presiune imensă. Din nou! Pentru că și anul trecut, cam pe vremea asta, a fost amenințat cu demiterea pe fondul rezultatelor slabe. Atunci, „Măldă“ și-a salvat postul, redresând corabia. Acum, Hermannstadt are o serie îngrozitoare: patru înfrângeri, în ultimele cinci etape!

Dacă ar pierde, astăzi, și cu Csikszereda, o nou-promovată „lipită“ de subsolul clasamentului, Măldărășanu ar mai face un pas mare spre pierderea postului. De remarcat că îl poate pune, în această situație nedorită, fostul său coleg de la Rapid, Robert Ilyeș, acum antrenor principal la formația din Miercurea Ciuc.

Hermannstadt – Csikszereda, LIVE TEXT, de la ora 18.00

Cu ocazia meciului de astăzi, site-ul Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a oferit o serie de statistici pe care le dăm, în rândurile de mai jos.

*Doar două victorii au reușit sibienii în acest sezon (1-0 cu Farul, 2-1 cu Rapid), în rest au patru remize și șase partide pierdute. Mai mult, au strâns cinci meciuri fără gol marcat și unul singur fără gol încasat.

*Un punct au scos ciucanii pe teren advers în campionatul curent, chiar în precedenta deplasare, 0-0 cu UTA Arad, acesta fiind și singurul meci jucat afară în care nu au marcat și nu au primit gol.

*Șase jucători din lotul lui Marius Măldărășanu au bifat prezențe în toate cele 12 etape, dintre care Cătălin Căbuz este integralist.

*Cu numai 20 de galbene încasate, FC Hermannstadt ocupă prima poziție în clasamentul fair-play.

*Cele două echipe se vor duela pentru întâia oară în principala competiție internă. Acestea au mai fost adversare, dar în liga secundă, pe 30 august 2021, FC Hermannstadt - FK Csikszereda 4-1 (P. Petrescu, A. Oroian, C. Popescu, S. Balaure / R. Jelena).

*Nu în ultimul rând, de menționat că actualii antrenori Marius Măldărășanu și Robert Ilyeș au fost colegi în anii 2000 la Rapid (campioni în sezonul 2002-2003) și la FC Brașov.

