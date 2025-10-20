Oficialii clubului au reacționat vehement și au anunțat că vor contesta în instanță amenda de 30.000 de lei primită pentru afișarea steagului Ținutului Secuiesc la meciul cu U Cluj, câștigat cu 2-1 pe 4 octombrie.



Președintele Zoltan Szondy a transmis un mesaj furibund, catalogând decizia drept un abuz și făcând un apel direct către liderii politici ai comunității maghiare.



"Am demarat procedurile juridice"



Conducerea clubului din Miercurea Ciuc nu acceptă sancțiunea și a anunțat deja primele măsuri. Într-un comunicat oficial, președintele Szondy a precizat că amenda va fi contestată, deoarece o consideră nefondată.



"Clubul consideră că raportul Jandarmeriei din 6 octombrie și amenda de 30.000 de lei sunt ilegale. Am început demersurile juridice pentru a contesta sancțiunea", a transmis Szondy.



Oficialii de la Csikszereda au cerut și un punct de vedere de la UDMR, care a confirmat că steagul secuiesc nu se află pe lista simbolurilor interzise pe teritoriul României.



Mesajul președintelui a mers însă mai departe, acesta cerând o implicare fermă din partea politicienilor. "Cred că de acum aceasta nu mai este lupta FK Csikszereda. Transmit acest mesaj lui Hunor Kelemen, Barna Tanczos și celorlalți lideri ai reprezentării noastre politice: sunt aceste steaguri interzise aici? Noi nu facem fotbal pentru a populariza simbolurile naționale, dar nu putem asista la interzicerea simbolurilor noastre naționale. Cer reprezentanților politici să acționeze", a adăugat șeful clubului.



Zoltan Szondy a avertizat că situația poate crea un precedent periculos, care ar putea duce la interzicerea altor simboluri identitare maghiare la evenimentele sportive sau publice din România.

