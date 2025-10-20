FCU 1948 Craiova a primit undă verde pentru intrarea în procedura de concordat preventiv, în urma deciziei pronunțate de Tribunalul Dolj.



Măsura suspendă pentru patru luni toate executările silite și permite clubului lui Adrian Mititelu să își reorganizeze datoriile, evitând astfel dezafilerea din fotbalul românesc.



Adrian Mititelu anunță: „La anul vom juca în Liga 2!”



În vara lui 2025, FRF a refuzat acordarea licenței pentru participarea în Liga 2, motivul invocat fiind datorii restante către foști jucători și antrenori, iar Comisia de Disciplină a aplicat ulterior o sancțiune drastică: depunctare de 106 puncte și excluderea echipei din Liga 3.



Patronul echipei, Adrian Mititelu, a confirmat pentru Golazo.ro decizia instanței și a anunțat că FCU Craiova este protejată, temporar, de orice măsură extremă.



„S-a suspendat orice executare împotriva clubului! Nu mai există riscul dezafilierii. Așteptăm să se termine greva judecătorilor și vom depune cerere pentru suspendarea excluderii din competițiile FRF și a deciziei de neînscriere în Liga 2. Eu cred că anul viitor vom juca în Liga 2. FRF a încălcat flagrant legea. Dacă, prin absurd, instanța nu va anula aberațiile FRF, putem să ne înscriem în Liga 4 și o luăm de la zero, dar asta este foarte puțin probabil”, a declarat Mititelu.

