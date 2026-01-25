OUT! Se transferă în Italia înainte de FCSB - CFR Cluj: „Principalul candidat”

OUT! Se transferă în Italia înainte de FCSB - CFR Cluj: „Principalul candidat"
Veste mare chiar înainte de FCSB - CFR Cluj.

CFR Cluj FCSB Alessandro Micai
CFR Cluj se confruntă cu probleme serioase de lot înainte de derby-ul cu FCSB, programat duminică seara, un meci extrem de important pentru speranțele ardelenilor la play-off. 

După plecarea portarului Otto Hindrich în Polonia, la Legia Varșovia, conducerea clubului s-a mișcat rapid și l-a adus pe Mihai Popa din Italia, însă mutarea produce un efect imediat: o nouă despărțire.

Alessandro Micai pleacă în Italia

Alessandro Micai este foarte aproape de plecarea din Gruia. Goalkeeperul italian, în vârstă de 32 de ani, nu mai intră în planurile lui Daniel Pancu și este gata să revină în Italia, la Reggiana. 

Transferfeed notează că Micai este „principalul candidat” să-l înlocuiască pe Edoardo Motta, portar aflat în negocieri avansate cu Lazio.

Micai a ajuns la CFR Cluj în iulie 2025, dar a bifat doar două apariții oficiale. Una dintre ele a fost remiza spectaculoasă cu FC Botoșani, scor 3-3, meci în care italianul a comis două erori decisive. Din septembrie, portarul nu a mai fost convocat, iar plecarea sa pare doar o chestiune de timp.

Un eventual transfer la Reggiana ar însemna revenirea lui Micai în Serie B, competiție în care a adunat nu mai puțin de 278 de meciuri. Portarul vine după retrogradarea în Serie C cu Cosenza, iar cota sa de piață este evaluată la 200.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

