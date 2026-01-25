OUT! Se transferă în Italia înainte de FCSB - CFR Cluj: „Principalul candidat”

CFR Cluj se confruntă cu probleme serioase de lot înainte de derby-ul cu FCSB, programat duminică seara, un meci extrem de important pentru speranțele ardelenilor la play-off.



După plecarea portarului Otto Hindrich în Polonia, la Legia Varșovia, conducerea clubului s-a mișcat rapid și l-a adus pe Mihai Popa din Italia, însă mutarea produce un efect imediat: o nouă despărțire.



Alessandro Micai pleacă în Italia



Alessandro Micai este foarte aproape de plecarea din Gruia. Goalkeeperul italian, în vârstă de 32 de ani, nu mai intră în planurile lui Daniel Pancu și este gata să revină în Italia, la Reggiana.



Transferfeed notează că Micai este „principalul candidat” să-l înlocuiască pe Edoardo Motta, portar aflat în negocieri avansate cu Lazio.

