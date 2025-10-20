Ignorat de Dan Petrescu, portarul lui CFR Cluj pregătește răzbunarea: cere o sumă uriașă la FIFA!

Îndepărtat din lot de fostul antrenor Dan Petrescu și presat acum de conducere să plece, italianul amenință cu o plângere la FIFA, prin care solicită plata integrală a contractului său valabil până în 2028.



"Sentința" lui Dan Petrescu



Deși a fost prezentat ca un înlocuitor de calibru pentru Simone Scuffet, Alessandro Micai a apărat într-un singur meci de campionat, cu FC Botoșani. Prestația sa din acea partidă l-ar fi nemulțumit complet pe Dan Petrescu, care a și transmis un mesaj tranșant în anturajul său.



"Cu ăsta n-am ce juca, aduceți-mi altul! N-am ce să fac cu el", ar fi tunat "Bursucul" la vremea respectivă, iar din acel moment, cariera portarului italian la CFR Cluj a fost practic încheiată.

