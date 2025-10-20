Ignorat de Dan Petrescu, portarul lui CFR Cluj pregătește răzbunarea: cere o sumă uriașă la FIFA!

Ignorat de Dan Petrescu, portarul lui CFR Cluj pregătește răzbunarea: cere o sumă uriașă la FIFA!
Portarul Alessandro Micai (32 de ani), adus în această primăvară, este gata să ducă „războiul” cu CFR Cluj la un alt nivel. 

Dan PetrescuCFR ClujAlessandro Micai
Îndepărtat din lot de fostul antrenor Dan Petrescu și presat acum de conducere să plece, italianul amenință cu o plângere la FIFA, prin care solicită plata integrală a contractului său valabil până în 2028.

"Sentința" lui Dan Petrescu

Deși a fost prezentat ca un înlocuitor de calibru pentru Simone Scuffet, Alessandro Micai a apărat într-un singur meci de campionat, cu FC Botoșani. Prestația sa din acea partidă l-ar fi nemulțumit complet pe Dan Petrescu, care a și transmis un mesaj tranșant în anturajul său.

"Cu ăsta n-am ce juca, aduceți-mi altul! N-am ce să fac cu el", ar fi tunat "Bursucul" la vremea respectivă, iar din acel moment, cariera portarului italian la CFR Cluj a fost practic încheiată.

Nici plecarea lui Petrescu nu i-a schimbat soarta, goalkeeper-ul rămânând pe linie moartă. Surse din cadrul clubului susțin că Micai este acum forțat să se antreneze la ore nefirești, totul pentru a-l determina să accepte rezilierea contractului.

Italianul nu este însă dispus să renunțe la banii care i se cuvin. Cu un salariu lunar de 20.000 de euro și un contract scadent abia în vara lui 2028, Micai s-a hotărât să meargă la FIFA. El va cere, potrivit iAMSport, achitarea tuturor salariilor rămase, o sumă totală care se apropie de un milion de euro. Mai mult, portarul susține că nu a primit niciun ban de la club de la semnarea contractului, un argument solid în demersul său.

