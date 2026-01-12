În ianuarie 2025, CFR Cluj a anunțat prelungirea contractului cu tânărul portar Otto Hindrich. Acordul se întinde pe o durată de trei sezoane și jumătate în acest moment, până în vara anului 2028. Hindrich, în vârstă de 23 de ani acum, este un produs al Academiei CFR Cluj și a debutat pentru echipa mare în sezonul 2021-2022. Acum, el este vizat de un transfer în Europa!

Evoluțiile lui Otto Hindrich la CFR Cluj, tot mai lăudate

Revenit la CFR Cluj în vara anului 2023, după un împrumut la Kisvarda, în ciuda vârstei fragede, portarul a reușit să se impună în primul unsprezece al ardelenilor, având evoluții bune în campionatul intern.

Și în acest sezon a avut prestații care au atras laude, iar în 27 de partide din această stagiune de Superliga României a încasat 40 de goluri. Însă, a închis poarta definitiv în opt dintre dueluri.

Legia Varșovia, interesată de Otto Hindrich

Acum, conform presei din Polonia, portarul care are șapte meciuri pentru naționala U20 a României, dar care nu a apucat să debuteze pentru reprezentativa sub 21 de ani, este dorit de Legia Varșovia, care ar urma să contacteze conducerea CFR pentru o mutare surprinzătoare, apărută recent în centrul atenției.

”Clubul (n.r. – Legia Varșovia) își dorește un nou portar, iar conform informațiilor noastre una dintre piste duce spre România. După cum am aflat, Legia discută despre Otto Hindrich, portarul în vârstă de 23 de ani de la CFR Cluj.

Cu o înălțime de 193 cm, Hindrich a câștigat deja două titluri de campion al României, precum și o cupă națională. Ultimele luni au fost foarte reușite pentru el. În decembrie, într-un meci împotriva Universității Craiova, a parat nu mai puțin de 10 șuturi, devenind eroul echipei sale!

Hindrich a fost votat cel mai bun jucător al Clujului în numeroase ocazii. Se spune că cluburi din mai multe țări, inclusiv Germania și Ungaria, ar fi interesate de el. Este considerat unul dintre cei mai buni tineri portari români. Contractul său este valabil până în vara anului 2028, iar Transfermarkt îl evaluează la 1,3 milioane de euro”, a notat publicația Goal.pl.

Statisticile lui Otto Hindrich la CFR Cluj

În total, Hindrich are 78 de meciuri pentru CFR Cluj de când a fost promovat la echipa de seniori, timp în care a încasat 81 de goluri. El a închis definitiv poarta în 30 de rânduri.

În acest moment, conform publicației Transfermarkt, portarul născut la Cluj Napoca este cotat la 1.3 milioane de euro.

