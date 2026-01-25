Barcelona transferă din Anglia! Luptă crâncenă pentru un „puști-minune”

Potrivit informațiilor furnizate de Fabrizio Romano, catalanii sunt în pole-position și au încredere că mutarea va fi închisă în următoarele zile, după ce mai multe cluburi din Germania au încercat fără succes să intre în cursă.

FC Barcelona este foarte aproape să finalizeze transferul lui Ajay Tavares, un talent născut în 2009, legitimat în prezent la Norwich.

Luptă crâncenă pentru un „puști minune”



Tavares are doar 16 ani și evoluează în principal ca extremă stângă, dar poate juca și vârf, datorită forței fizice și vitezei peste medie.



În acest sezon, a bifat 10 meciuri pentru Norwich U18, deși este cu doi-trei ani mai mic decât majoritatea adversarilor.



Un detaliu important care a facilitat negocierile este faptul că Tavares deține pașaport european, ceea ce îi permite să se transfere înainte de a împlini 18 ani.



Internațional la categoriile U15, U16 și deja U17 ale Angliei, Tavares este văzut ca un proiect de viitor pentru arhicunoscuta academie „La Masia”.

