Katia Ghioc le înfruntă pe Magull, Andres și Csiszar

Portărița Katia Ghioc luptă pentru calificarea în semifinalele Cupei Italiei. În sferturile de finală, Ternana, echipa unde evoluează internaționala română, dă piept cu Inter Milano, formația care le are în lot pe vedetele Lina Magull (Germania), Ivana Andres (Spania), Henrietta Csiszar (Ungaria), Katie Bowen (Noua Zeelandă), Olivia Schough (Suedia) și Elisa Bartoli (Italia). În meciul tur, milanezele s-au impus cu 2-0.



Katia Ghioc are 23 de ani, este născută în capitala Italiei, deține și cetățenie italiană, dar a evoluat pentru naționalele de juniori ale României. Ea s-a format timp de șase ani la academia clubului AS Roma, cu care s-a impus de două ori în Campionato Primavera Femminile (2019-2020, 2020-2021). În 2022, a ajuns la Ternana și trei ani mai târziu a reușit prima promovare în Serie A din istoria clubului din Umbria.



Până în această fază a competiției, Ternana Calcio a trecut de Trastevere Calcio (3-0) și FC Como (2-1). În Serie A, echipa antrenată de Antonio Cincotta ocupă ultima poziție, cu 7 puncte acumulate în 10 etape jucate.



Programul sferturilor de finală ale Cupei Italiei - ediția 2025-2026 și rezultatele din meciurile tur:

AC Milan - Fiorentina 1-1 / returul pe 28 ianuarie, Stadio Curva Fiesole, Bagno a Ripoli

AS Roma - Lazio 0-0 / returul pe 28 ianuarie, Stadio Tre Fontane, Roma

Juventus - Napoli 2-1 / returul pe 29 ianuarie, Stadio Alessandro La Marmora-Pozzo, Biella

Ternana Calcio - Inter Milan 0-2 / returul pe 29 ianuarie, Arena Civica Gianni Brera, Milano



