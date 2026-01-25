Este vorba despre Andrei Coubiș (22 de ani). Împrumutat de Sampdoria la U Cluj, pentru finalul sezonului, Coubiș a jucat în victoria ardelenilor cu Unirea Slobozia, scor 1-0, din etapa a 23-a a Superligii.



Fundașul crescut de AC Milan este văzut de Basarab Panduru drept o posibilă opțiune pentru prima reprezentativă, în condițiile în care selecția pe postul de fundaș central este limitată.



Basarab Panduru îl cere Coubiș la națională: „Avem probleme acolo”



Născut la Milano din părinți români, Coubiș a evoluat pentru selecționatele de juniori și tineret ale României.



„Dacă joacă, atunci are șanse. Îi avem pe Drăgușin, Burcă, Racovițan, Lisav, dar și el poate intra în luptă dacă joacă meci de meci și o face bine. Până în vară e greu, dar din vară se poate bate cu ceilalți. Avem probleme acolo și se vede”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.



Semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, dintre Turcia și România, se va disputa la Istanbul, pe stadionul lui Beșiktaș.



Meciul este programat joi, 26 martie 2026, de la ora 19:00, și va fi transmis în format LIVE TEXT pe Sport.ro. Câștigătoarea va juca finala barajului în deplasare, contra învingătoarei dintre Slovacia și Kosovo.

