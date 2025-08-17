CFR Cluj a condus de trei ori în Gruia, cu 1-0, 2-1 și 3-2, însă FC Botoșani a revenit de fiecare dată și a smuls un punct în principal datorită portarului Giannis Anestis (34 de ani), care a avut nu mai puțin de 12 intervenții.

Basarab Panduru, după CFR Cluj - FC Botoșani 3-3: "Micai nu pare portar. Dacă ți-e frică, lasă-te"



De partea cealaltă, portarul lui CFR Cluj a avut o evoluție lamentabilă și a fost învins la toate cele trei șuturi ale lui FC Botoșani. Alessandro Micai este considerat vinovat de Basarab Panduru pentru primele două goluri primite.

La primul gol al lui FC Botoșani, Micai s-a precipitat și a ales să respingă o minge cu piciorul, însă a trimis direct în Kovtalyuk, iar balonul a ricoșat în poartă. La doilea gol al moldovenilor, care i-a aparținut lui Riad Suta, Micai a părut din nou că putea face mai mult.



"Normal că ai fi supărat dacă ai fi la CFR. Ai dat 3, dar iei 3 și cum le iei? De jocul de atac ești foarte mulțumit și spui că mâine, dacă avem din nou 30 de șuturi pe poartă, probabil vom câștiga, dar nu e vorba de mâine, ci despre azi.



Azi a mers faza de atac, dar pe faza de apărare au fost unele probleme. La primul gol ai impresia că nu e vorba de un portar, ci că a intrat un jucător căruia îi e frică să dea cu mâinile, ci cu piciorul. Pare că nu e obișnuit. Zici că a intrat Pancu în poartă, dar Pancu cred că o apăra. Ți-e frică? Dacă ți-e frică, lasă-te! Dacă tu dai cu piciorul în loc să o prinzi...



Și la golul 2 o boltă, iar tu ai vrut să ieși, te-ai retras, nu te-ai dus pe mingea aia... și uite după ce ai 1-0, 2-1, 3-2 se termină egal. Micai e la doi metri, iar după vede mingea și în loc să iasă pe mingea aia se retrage", a spus Panduru, la Prima Sport.

Alessandro Micai a semnat cu CFR Cluj în această vară, după ce ultima oară evoluase în Serie B, la Cosenza. Italianul s-a aflat la doar al doilea meci pentru ardeleni, primul fiind cel cu Unirea Slobozia (2-1) din runda inaugurală.

