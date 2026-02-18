LIVE VIDEO CSM București - Rapid, ”El Clasico” din Liga Florilor, de la 17:30 pe VOYO și Pro Arena!
LIVE pe VOYO și Pro Arena de la ora 17:30 și LIVE VIDEO pe Sport.ro, CSM București și Rapid se întâlnesc în derby-ul handbalului feminin din România.
Meciul se dispută în Sala Apollo din Capitală, în cadrul etapei cu numărul 15 din Liga Florilor.
În clasament, CSM București, deși neînvinsă (13 victorii și 1 egal), se află pe locul 2, la un punct în spatele liderului Gloria Bistrița (27 vs 28).
Rapid, în schimb, se află în a doua parte a clasamentului, pe locul 7 (din 12).
Jumătate din meciurile giuleștencelor (7) s-au încheiat cu înfrângeri!
CSM București vs Rapid - ultimele întâlniri directe
01/10/2025 CS Rapid București 27:32 CSM București
26/03/2025 CS Rapid București 25:26 CSM București
16/10/2024 CSM București 29:24 CS Rapid București
20/04/2024 CSM București 27:23 CS Rapid București
07/02/2024 CS Rapid București 30:28 CSM București
