Liga Florilor și Liga Zimbrilor se văd EXCLUSIV pe VOYO și Pro Arena.

CSM București - Rapid

LIVE pe VOYO și Pro Arena de la ora 17:30 și LIVE VIDEO pe Sport.ro, CSM București și Rapid se întâlnesc în derby-ul handbalului feminin din România.

Meciul se dispută în Sala Apollo din Capitală, în cadrul etapei cu numărul 15 din Liga Florilor.

În clasament, CSM București, deși neînvinsă (13 victorii și 1 egal), se află pe locul 2, la un punct în spatele liderului Gloria Bistrița (27 vs 28).

Rapid, în schimb, se află în a doua parte a clasamentului, pe locul 7 (din 12).

Jumătate din meciurile giuleștencelor (7) s-au încheiat cu înfrângeri!

CSM București vs Rapid - ultimele întâlniri directe

01/10/2025 CS Rapid București 27:32 CSM București

26/03/2025 CS Rapid București 25:26 CSM București

16/10/2024 CSM București 29:24 CS Rapid București

20/04/2024 CSM București 27:23 CS Rapid București

07/02/2024 CS Rapid București 30:28 CSM București

