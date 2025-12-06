Eddy Gnahore (32 de ani), mijlocașul defensiv al lui Dinamo, s-a arătat nemulțumit de rezultatul derby-ului cu FCSB (0-0). Gnahore a afirmat că dinamoviștii ar fi meritat să câștige împotriva roș-albaștrilor.

Reacția lui Eddy Gnahore după FCSB - Dinamo 0-0

Cu toate acestea, Gnahore a apreciat că, per total, „câinii roșii” au făcut un meci bun împotriva rivalei și campioanei en-titre.

„Cred că meritam să câștigăm. Bineînțeles că este un punct bun. Suntem dezamăgiți, pentru că am fi putut obține mai mult. A fost un meci de luptă, a fost și vremea rece, dar cred că am reușit să arătam un fotbal bun.

Cred că a fost un meci dur, multe lupte la mijlocul terenului. Așa cum am spus, am sentimente amestecate. Am fi putut câștiga meciul. Am jucat bine la fel ca în alte meciuri.

Trebuie să ne concentrăm și să câștigăm meciul următor. Am avut spirit de luptă, ne-am apărat bine. Cred că avem cu ce să rămânem după meci.

Față de anul trecut avem jucători noi. Nu sunt obișnuiți cu astfel de derby-uri. Învățăm la fiecare meci”, a declarat Eddy Gnahore, la finalul derby-ului.

Derby fără gol în FCSB - Dinamo

FCSB, campioana en-titre a României, a terminat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu rivala Dinamo Bucureşti, în etapa a 19-a din Superligă.