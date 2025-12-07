Gigi Becali a avut un discurs diferit față de fanii propriei echipe, la finalul derby-ului FCSB - Dinamo 0-0.

Gigi Becali, laudativ față de Peluza Nord și Gheorghe Mustață

Patronul roș-albaștrilor și-a arătat recunoștința față de Peluza Nord și l-a lăudat public pe liderul Gheorghe Mustață.

Mai mult decât atât, Becali a promis că FCSB va trimite împotriva lui Feyenoord, joi, echipa pe care a utilizat-o și contra „câinilor roșii” din respect pentru suporteri.

Becali: „Tot meritul este al lui Mustață”

„Tot respectul pentru galeria asta. La ce situație este acum, bine că mai încurajează echipa și nu iese niciun scandal. Tot meritul este al lui Mustață. El e mai înțelept și așteaptă revenirea.

(n.r.- despre meciul cu Feyenoord) David Miculescu nu va fi. O să jucăm și noi cu ce avem. Nu sacrific nimic, dar nici nu avem jucătorii ăștia. Vom juca cu echipa de azi. Nu ne batem joc. E meci acasă, sunt suporterii la stadion și jucăm contra celei mai bune echipe”, a declarat Gigi Becali, într-o intervenție telefonică la primasport.ro.

De-a lungul timpului, Becali a gestionat la polul opus relația cu suporterii propriei echipe. Finanțatorul campioanei en-titre le-a transmis fanilor inclusiv să meargă să o susțină pe Steaua în Liga a 2-a, dacă nu sunt mulțumiți de hotărârile sale.

FCSB - Feyenoord, duel contând pentru etapa a șasea din Europa League, este programat să se desfășoare joi, pe 11 decembrie, de la ora 22:00.

