Feyenoord s-a impus la scor de tenis, 6-1, pe teren propriu, împotriva formației Zwolle, într-o partidă contând pentru etapa a 15-a din campionatul Olandei.

Meci mare pentru Feyenoord, viitoarea adversară a FCSB din Europa League

Următoarea oponentă a FCSB din Europa League a deschis scorul încă din minutul 11 prin Ueda, care a mai punctat în minutele 20, 42 și 55.

Gruparea din Rotterdam a mai înscris prin Timber (37') și prin Tengstedt (84'). Golul de onoare al oaspeților a fost marcat de către Kostons în al cincilea minut al prelungirilor.

În urma succesului categoric, Feyenoord a ajuns la 34 de puncte în 15 meciuri. Se află pe locul 2 sub liderul PSV (40 de puncte) și peste Ajax (26).

Zwolle a rămas cu 16 puncte pe poziția a 14-a din 18, pe care o poate pierde la finalul etapei în funcție de jocul rezultatelor. În Eredivisie retrogradează ocupantele pozițiilor 17 și 18, iar echipa de pe locul 16 merge la baraj.

Feyenoord, printre dezamăgirile din Europa League

Feyenoord nu reușește să aibă rezultate la fel de bune și în grupa unică de Europa League. Gruparea olandeză (locul 30, 3 puncte, 4-9) este vecină de clasament cu FCSB (31, 3-8, 3).

FCSB - Feyenoord, duel contând pentru etapa a șasea din Europa League, este programat să se desfășoare joi, pe 11 decembrie, de la ora 22:00.

