de Dan CHILOM
FCSB și Dinamo sunt neînvinse de șase etape, în care au fiecare trei victorii și trei egaluri. În tur, Dinamo s-a impus cu 4-3.
10 idei după FCSB - Dinamo 0-0
1. Un meci de uzură, multă luptă, realizări puține. Se vedea din elicopter egalul. Un plus pentru “câini”.
2. Dinamo are un joc mai legat, construiește în urma unor trasee lucrate, FCSB are doar jucători de valoare.
3. Olaru poate juca într-un campionat superior dacă nu se mai aruncă pe jos la fiecare fază.
4. Au lipsit Bîrligea, Miculescu, Musi și Karamoko, s-a terminat 0-0.
5. Thiam a intrat în minutul 91!?
6. Tănase începe să se priceapă din ce în ce mai mult la imobiliare.
7. Perica ar putea încerca si la baschet. Cred că ar avea mai mult succes.
8. Galeria lui Dinamo a fost la înălțime, coregrafia cu Marius Niculae fiind una de mare inspirație.
9. Suporteri mulți pentru vremea din Capitală, ceea ce înseamnă ca FCSB - Dinamo rămâne “Unicul Derby”!
10. A, am văzut și o bară. Cea a lui Gnahore.