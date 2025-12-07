de Dan CHILOM

FCSB și Dinamo sunt neînvinse de șase etape, în care au fiecare trei victorii și trei egaluri. În tur, Dinamo s-a impus cu 4-3.

10 idei după FCSB - Dinamo 0-0

1. Un meci de uzură, multă luptă, realizări puține. Se vedea din elicopter egalul. Un plus pentru “câini”.

2. ⁠Dinamo are un joc mai legat, construiește în urma unor trasee lucrate, FCSB are doar jucători de valoare.

3. ⁠Olaru poate juca într-un campionat superior dacă nu se mai aruncă pe jos la fiecare fază.

4. ⁠Au lipsit Bîrligea, Miculescu, Musi și Karamoko, s-a terminat 0-0.

5. ⁠Thiam a intrat în minutul 91!?

6. ⁠Tănase începe să se priceapă din ce în ce mai mult la imobiliare.

7. ⁠Perica ar putea încerca si la baschet. Cred că ar avea mai mult succes.

8. ⁠Galeria lui Dinamo a fost la înălțime, coregrafia cu Marius Niculae fiind una de mare inspirație.

9. ⁠Suporteri mulți pentru vremea din Capitală, ceea ce înseamnă ca FCSB - Dinamo rămâne “Unicul Derby”!

10. ⁠A, am văzut și o bară. Cea a lui Gnahore.

