Dumitru Dragomir spune lucruri trăsnite! Așa se și explică faptul că, în ultimii ani, fostul șef LPF a reușit o performanță remarcabilă: a devenit mai intens mediatizat, comparativ cu perioada în care a condus Liga Profesionistă de Fotbal!

Poreclit „Oracolul din Bălcești“, Dragomir are o colecție impresionantă și interminabilă de „perle“. Aici, regăsim previziunile sale simpatice. Printre care și faptul că Octavian Popescu (23 de ani) va ajunge un fotbalist mare de tot. Convingere pe care Dragomir o are și acum, deși e evident deja pentru toată lumea că starul decăzut al FCSB-ului a cam încheiat socotelile cu fotbalul de calitate.

Și, totuși, Dragomir a insistat și astăzi că Octavian Popescu poate „erupe“. Cu o condiție, cea pe care a expus-o pentru Fanatik.

„Cum să nu joace titular meci de meci cu Octavian Popescu? Nu înțeleg cum văd ei fotbalul. Să caute să plece dacă nu joacă. Se pierde dacă nu joacă. Într-un an de zile e terminat. Cum spun și despre Târnovanu. Dacă nu pleacă, e terminat“, a spus Dragomir.

În acest sezon, fotbalistul roș-albaștrilor a avut niște cifre dezolante: 30 de meciuri, 0 goluri, 2 pase de gol. Pe fondul evoluțiilor sale slabe, cota sa de piață s-a micșorat drastic: de la 4 milioane de euro, cât valora în 2022, Octavian Popescu e evaluat la doar 850,000 de euro, în acest moment, pe transfermarkt.com.