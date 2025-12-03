În noul format al Cupei României, în care faza grupelor cuprinde 24 de formații împărțite în patru grupe de câte șase echipe, nu prea e loc de greșeală!

Având în vedere că sunt trei meciuri în total pentru fiecare formație, iar la final se duc, în sferturi, primele două clasate, totul e pe muchie de cuțit! Și mai e un aspect: pentru echipele care țintesc o participare, în viitorul sezon al cupelor europene, competiția noastră KO reprezintă drumul cel mai scurt. Pentru că echipa care va cuceri trofeul are asigurată prezența în preliminariile Europa League.

FCSB a mers cu rezervele la Arad

În acest context, e bizară alegerea FCSB-ului, de a aborda cupa ca un obiectiv secundar. Încă o dată! Pentru că, spre deosebire de ultimele două sezoane, când echipa era în lupta pentru titlu – pe care l-a și câștigat – acum, formația bucureșteană e pe loc de play-out, în Superliga. Și riscă să rateze calificarea europeană, dacă nu va fi în primele 6, după sezonul regulat!

Chiar și așa, patronul Gigi Becali a anunțat că, la Arad, vor juca doar rezervele, oamenii de bază urmând a fi menajați pentru duelul din campionat cu Dinamo (sâmbătă, ora 20:30).

Până să vedem cum va funcționa această strategie a roș-albaștrilor, avem cele patru meciuri de astăzi din etapa a 2-a a Cupei României:

*Sănătatea Cluj – Gloria Bistrița, ora 14:00

*FC Botoșani – Hermannstadt, ora 17:00

*Farul – Dinamo, ora 18:30

*UTA – FCSB, ora 21:00

Sport.ro va oferi aceste partide, în format LIVETEXT, începând cu ora 14:00!

