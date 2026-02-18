Gianluca Prestianni, șanse mari să joace pe Bernabeu! Când e așteptat verdictul după Benfica - Real și precedentul care îi dă fiori argentinianului

După ce Vinicius a deschis scorul în minutul 50, starul brazilian a sărbătorit dansând lângă un fanion de la colțul terenului. Fanii celor de la Benfica s-au inflamat, iar Gianluca Prestianni a intrat într-un conflict cu jucătorul oaspeților. Gianluca Prestianni, șanse mari să joace pe Bernabeu! Când e așteptat verdictul după Benfica - Real Camerele TV l-au surprins pe Prestianni acoperindu-și fața cu tricoul, iar ulterior spunându-i ceva lui Vinicius. Brazilianul a țâșnit imediat la arbitrul François Letexier, căruia i-a transmis că jucătorul de la Benfica l-ar fi numit "maimuță". Centralul francez a activat protocolul împotriva rasismului, Vinicius a refuzat inițial să mai joace, însă după câteva minute s-a reluat partida. The Athletic scrie că UEFA a numit un inspector de etică și disciplină pentru a aduna dovezi din discuțiile cu cei implicați. Totuși, o decizie nu este așteptată prea curând, investigația urmând să dureze "câteva săptămâni". În aceste condiții, este de așteptat ca Gianluca Prestianni, care a negat că i-ar fi adresat insulte rasiste lui Vnicius, să fie disponibil pentru partida retur cu Real Madrid, de pe Santiago Bernabeu, programată miercurea viitoare.

Ondrej Kudela, suspendat 10 meciuri pentru rasism în 2021 The Athletic amintește și de un episod asemănător din 2021, de la duelul Rangers - Slavia Praga, când Ondrej Kudela a primit o suspendare de 10 meciuri pentru comportament rasist la adresa lui Glen Kamara - minimul prevăzut de regulament. Atunci, suspendarea lui Kudela a fost dictată la o lună după meciul respectiv.

Mbappe a cerut pedepsirea lui Prestianni După meci, Kylian Mbappe a cerut o pedeapsă drastică pentru Prestianni, căruia a refuzat să îi rostească numele. "Vinicius a marcat și a început să danseze. Publicul a huiduit și a existat un moment de tensiune cu jucătorii de la Benfica, ceea ce se poate întâmpla, având în vedere miza unui joc de Champions League. După aceea, numărul 25 de la Benfica (n.r - Gianluca Prestianni), căruia nu vreau să-i spun numele pentru că nu merită, a început să vorbească urât. Este inacceptabil, însă aceste lucruri s-au întâmplat și se vor mai întâmpla. Și-a ridicat tricoul și a spus de cinci ori că Vini este maimuță. Eu l-am auzit! Au auzit asta și jucători de la Benfica. Apoi, a început tot ceea ce s-a putut vedea. Am venit de multe ori în Portugalia și nu s-a întâmplat niciodată așa ceva. Am foarte mult respect pentru Benfica și pentru antrenorul lor, dar acest jucător nu merită să mai joace în Champions League. Cred că această competiție ar trebui să inspire oamenii, în special copiii. Dacă permitem ca aceste lucruri să treacă neobservate, toate valorile din fotbal nu mai înseamnă nimic. Trebuie făcut ceva. Sunt camere peste tot la un meci de Champions League. Uitați-vă la fața lui când vede reacția noastră. Am mers la Vini, care nu voia să mai joace, pentru că nu putem să îl lăsăm singur în astfel de situații. Trebuie să rămânem uniți și să ne apărăm. Am discutat și cu cei de la Benfica, însă nu le pot reproșa ceva pentru că ei nu au auzit. Totuși, cei care erau aproape ar fi trebuit să facă ceva. Mourinho a încercat să calmeze situația și să înțeleagă ce s-a întâmplat. Miercuri, vom juca pe Bernabeu, iar acel jucător nu ar trebui să fie acolo. Nu merită!", a spus Mbappe.