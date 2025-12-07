Deși campioana a avut ocazii prin Adrian Șut și Octavian Popescu, finalul de meci a aparținut "câinilor", care au trimis mingea în bară prin Gnahore în minutul 75. Rezultatul o menține pe echipa lui Elias Charalambous pe locul 8, la două puncte distanță de play-off, în timp ce Dinamo rămâne pe podiumul clasamentului.



Prestația neconvingătoare a jucătorilor săi l-a scos din minți pe Gigi Becali. Patronul roș-albaștrilor consideră că relaxarea din tabăra campioanei vine dintr-o cauză pur financiară. Becali a observat o lipsă de foame de performanță la titulari și l-a dat ca exemplu pe Ngezana, care a cerut schimbarea la pauză după o prestație modestă în prima repriză a derby-ului.



"Jucătorii mei s-au umplut de bani"



„Ngezana a zis că nu mai poate, că nu știu ce s-a întâmplat. Îi mai arde lui? El se duce la echipa națională. S-a umplut de bani! Jucătorii mei s-au umplut de bani. E adevărat, au meritat din calificări, dar s-au umplut toți de bani”, a spus Gigi Becali la Primasport.



Cu acest rezultat de egalitate, FCSB confirmă forma oscilantă din campionat, reușind să acumuleze doar 25 de puncte după 19 etape.

