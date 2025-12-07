În fața a peste 28.000 de spectatori, FCSB și Dinamo au bifat prima remiză albă din ultimii 10 ani, un rezultat care a lăsat loc de multe discuții tactice. Sorin Cârțu a analizat la sânge prestația campioanei și a criticat strategia de a juca fără un vârf veritabil, comparând într-o notă ironică situația cu stilul "tiki-taka" al catalanilor.



Fostul mare internațional este de părere că absența unui număr 9 clasic, precum Bîrligea sau Miculescu, a cântărit decisiv în lipsa de ocazii clare la poarta lui Epassy.



"Era de așteptat. Ambele echipe sunt în căutare de puncte. Dinamo nu voia să piardă contactul cu echipele fruntașe, FCSB cu problemele lor... Așa e când joci fără atacant, nu poți să faci spectacol. E greu. Singura care mai făcea fotbal fără atacant era Barcelona. Mișcare de tipul ăla, ca al Barcelonei, e greu să o facă. Indiferent că e FCSB, Dinamo. S-a așteptat greșeala. Fiecare a așteptat greșeala celuilalt. Sunt convins că echipa care înscria câștiga. Aveau niște mișcări pe care le antrenau. FCSB nu cred că a mai jucat în formula asta. Tot timpul a fost Bîrligea sau Miculescu în față. Era greu într-un meci cu o echipă precum Dinamo să pui în practică nu știu ce scheme sau mișcări pe care le faci cu o săptămână înainte", a transmis Sorin Cârțu, potrivit Digisport.



Elogii pentru "câini"



De cealaltă parte, Dinamo a fost echipa care a trecut cel mai aproape de victorie, bara lui Gnahore din minutul 75 fiind cel mai fierbinte moment al serii. Cârțu s-a arătat impresionat de modul în care arată formația din Ștefan cel Mare, felicitându-l pe Zeljko Kopic pentru modul în care a transformat echipa.



"Când joci fără atacanți trebuie să vii cu mulți oameni din spate. Sunt niște caracteristici pe care trebuie să le antrenezi zi de zi. Nu știu de câte ori a fost Olaru în poziție de vârf. Cu spatele la joc, cu om în spate. Tănase la fel. Sunt alt tip de jucători, nu ce se voia aseară. Mie Dinamo îmi place cum arată. După mine, 75% din Dinamo e antrenorul lor. Am părerea mea de mai demult despre el. E antrenorul care chiar joacă ce vrea și se vede. A fost aproape cu șutul ăla al lui Gnahore să dea gol. Până la urmă rezultatul este echitabil", a mai spus fostul antrenor.



FCSB şi Dinamo sunt neînvinse de şase etape, în care au fiecare trei victorii şi trei egaluri. În tur, Dinamo s-a impus cu 4-3.