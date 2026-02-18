În perioada 2-16 martie, naționala feminină U17 va lupta în runda principală de calificare la Campionatul European, unde va întâlni Finlanda, Cehia și Letonia.

Tricolorele pregătite de Ionuț Florea s-au menținut în Liga A după ce au încheiat pe poziția a 3-a în grupa din prima rundă preliminară, disputată tot în Liga A.

În urma tragerii la sorți pentru cea de-a doua rundă de calificare, România a fost repartizată în Grupa A3, alături de Finlanda, Cehia și Letonia, Cehia fiind țara care va găzdui turneul de calificare, informează FRF pe site-ul oficial.

Programul meciurilor

09 martie

ora 12:00 | Finlanda – Letonia

ora 15:00 | ROMÂNIA – Cehia

12 martie

ora 12:00 | Finlanda – ROMÂNIA

ora 15:00 | Cehia – Letonia

15 martie

ora 15:00 | Cehia – Finlanda

ora 15:00 | Letonia – ROMÂNIA

Echipele care încheie pe primul loc grupele din runda a doua de calificare se vor califica la turneul final continental care va avea loc în vara anului 2026 în Irlanda de Nord.

Lotul convocat de selecționerul Ionuț Florea