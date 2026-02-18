PROGRAM Naționala de fotbal a României care luptă pentru calificarea la EURO cu mijlocaș și atacant de la PSG!

Naționala de fotbal a României care luptă pentru calificarea la EURO cu mijlocaș și atacant de la PSG!
Turneul final al Campionatului European se dispută în vară în Irlanda de Nord.

Echipa nationala U17Carla RebrișoreanPSGDelia MihalacheIonut Florea
În perioada 2-16 martie, naționala feminină U17 va lupta în runda principală de calificare la Campionatul European, unde va întâlni Finlanda, Cehia și Letonia.

Tricolorele pregătite de Ionuț Florea s-au menținut în Liga A după ce au încheiat pe poziția a 3-a în grupa din prima rundă preliminară, disputată tot în Liga A.

În urma tragerii la sorți pentru cea de-a doua rundă de calificare, România a fost repartizată în Grupa A3, alături de Finlanda, Cehia și Letonia, Cehia fiind țara care va găzdui turneul de calificare, informează FRF pe site-ul oficial.

Programul meciurilor

09 martie

ora 12:00 | Finlanda – Letonia

ora 15:00 | ROMÂNIA – Cehia

12 martie

ora 12:00 | Finlanda – ROMÂNIA

ora 15:00 | Cehia – Letonia

15 martie

ora 15:00 | Cehia – Finlanda

ora 15:00 | Letonia – ROMÂNIA

Echipele care încheie pe primul loc grupele din runda a doua de calificare se vor califica la turneul final continental care va avea loc în vara anului 2026 în Irlanda de Nord.

Lotul convocat de selecționerul Ionuț Florea

Portari: 

Sara HEIM (FK Csikszereda), Rebeca ACHIȚEI (Farul Constanța), Alesia ȘTEFAN (Rapid București);

Fundași: 

Iris CRIȘAN (Indiana Elite FC | SUA), Rebeca ABAGIU (FC Argeș), Ana Maria GORGAN („U” Olimpia Cluj), Tania NOJE (Poli Timișoara), Sara RAFAILĂ (Rapid București), Denisa CHERCHEZAN („U” Olimpia Cluj);

Mijlocași: 

Carina SUCIU (Sepsi OSK), Carla REBRIȘOREAN (PSG | Franța), Corina COLIBABA (Gloria Bistrița), Aida BUCȘĂ (Poli Timișoara), Annabelle NOMBOT (FK Csikszereda), Mara CIORTEA („U” Olimpia Cluj), Jeaqueline CRAIOVAN (Farul Constanța), Meda MICUȘAN („U” Olimpia Cluj), Tanya MAIER („U” Olimpia Cluj);

Atacanți: 

Andreea CÂNDEA („U” Olimpia Cluj), Delia MIHALACHE (PSG | Franța), Sophie COJANU (Solar Soccer Club | SUA), Teodora NISIPEANU (Gloria Bistrița), Miruna BOGHICI (Vasas Femina), Ariana BUCȘĂ (Poli Timișoara), Teodora UNGUREANU (Universitatea Craiova).

Info și foto: FRF

