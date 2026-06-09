Olimpiu Moruțan și-a decis viitorul: ce va face după sezonul dezastruos de la Rapid

Olimpiu Moruțan și-a decis viitorul: ce va face după sezonul dezastruos de la Rapid Superliga
SPORT.RO
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Olimpiu Moruțan și-a decis viitorul după primele cinci luni petrecute la Rapid.

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Din articol

Rapid a încheiat sezonul 2025/2026 pe locul cinci din play-off și a ratat astfel preliminariile cupelor europene.

Giuleștenii s-au întărit la începutul acestuia an, dar nu a fost suficient pentru ca echipa lui Costel Gâlcă să își atingă obiectivul.

Ioan Becali a dezvăluit ce va face Olimpiu Moruțan

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Moruțan a venit liber de contract la Rapid de la Aris, în urma unei stagiuni modeste la echipa din Grecia. Nici pentru giuleșteni nu a oferit prestațiile așteptate, dar mai are contract până în 2027 și este considera unul dintre oamenii de bază ai lui Daniel Pancu în stagiunea viitoare.

Ioan Becali, impresarul jucătorului, a întărit ideea că în linii mari va rămâne la Rapid și în stagiunea 2026/2027.

„Moruțan nu e încă acel Moruțan pe care îl știm cu toții. El trebuie să facă o primă întreagă pregătire, un stagiu de pregătire complet. Apoi, înainte de finalul lui septembrie, când vor începe aceste meciuri, vom ști exact cine e Moruțan.

(n.r. Continuă la Rapid?) Bineînțeles. Va continua, doar dacă nu cumva vine o ofertă și o acceptă Rapidul”, a spus Ioan Becali, conform Fanatik.ro.

Cifrele lui Olimpiu Moruțan

Olimpiu Moruțan a bifat 19 meciuri, un gol și patru assist-uri în tricoul lui Rapid.

Mijlocașul ofensiv de 27 de ani nu a marcat vreun gol și nu a oferit o pasă decisivă în cele 17 meciuri jucate pentru Aris.

1,8 milioane de euro este cota lui Olimpiu Moruțan, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.

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