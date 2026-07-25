RB Leipzig a respins o ofertă de 100 de milioane de euro a lui Real Madrid pentru Yan Diomande

The Athletic a relatat că discuţiile continuă, deşi Leipzig nu a considerat suficientă oferta celor de la Real, în valoare de 90 de milioane de euro plus 10 milioane sub formă de bonusuri.

Real Madrid a intrat în cursa pentru a obţine semnătura lui Yan Diomande , însă clubul acestuia, RB Leipzig , ar fi refuzat o primă ofertă de până la 100 de milioane de euro din partea grupării spaniole pentru fotbalistul ivorian.

RB Leipzig ține la preț

Leipzig a respins anterior o ofertă similară din partea echipei engleze Liverpool. Potrivit ziarului Bild, clubul german solicită cel puţin 120 de milioane de euro pentru a lua în calcul cedarea extremei în această vară.

Diomande, în vârstă de 19 ani, a ajuns la Leipzig în urmă cu un an, pentru 20 de milioane de euro, de la clubul spaniol Leganes, semnând un contract valabil până în 2030, fără clauză de reziliere. El a marcat 12 goluri şi a oferit nouă pase decisive în sezonul trecut din Bundesliga, lăsând totodată o impresie bună la recenta Cupă Mondială.

Leipzig doreşte să-l păstreze pe Diomande pentru cel puţin încă un an şi, potrivit presei, este pregătită să-i ofere jucătorului un contract îmbunătăţit. Echipa a încheiat sezonul trecut pe locul al treilea şi va evolua în Liga Campionilor.

Diomande a declarat că se aşteaptă să plece şi ar fi ajuns la un acord cu câştigătoarea Ligii Campionilor, Paris Saint-Germain.