S-a aflat stadionul care va găzdui derby-ul Dinamo - FCSB! Anunțul președintelui „câinilor”

În prezent, Arena Națională, cel mai mare stadion din România este indisponibil pentru partidele de fotbal, fiind închiriat pentru diverse concerte pe parcursul verii. După încheierea acestor evenimente, gazonul va fi înlocuit. Din acest motiv, cele două formații bucureștene au fost nevoite să găsească alternative pentru startul sezonului, dinamoviștii jucând pe Arcul de Triumf, iar FCSB în Ghencea.

Situația se va remedia la începutul lunii septembrie, atunci când este programată partida directă din etapa a opta. „Pe 6 septembrie putem reveni pe Arena Națională, meciul cu FCSB se va juca acolo”, a transmis Andrei Nicolescu pentru PrimaSport.