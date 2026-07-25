S-a aflat stadionul care va găzdui derby-ul Dinamo - FCSB! Anunțul președintelui „câinilor”

În prezent, Arena Națională, cel mai mare stadion din România este indisponibil pentru partidele de fotbal, fiind închiriat pentru diverse concerte pe parcursul verii. După încheierea acestor evenimente, gazonul va fi înlocuit. Din acest motiv, cele două formații bucureștene au fost nevoite să găsească alternative pentru startul sezonului, dinamoviștii jucând pe Arcul de Triumf, iar FCSB în Ghencea.
Situația se va remedia la începutul lunii septembrie, atunci când este programată partida directă din etapa a opta. „Pe 6 septembrie putem reveni pe Arena Națională, meciul cu FCSB se va juca acolo”, a transmis Andrei Nicolescu pentru PrimaSport.
Istoricul recent al confruntărilor și programul toamnei
În stagiunea precedentă, primele două jocuri din sezonul regulat au avut loc pe Arena Națională. Dinamo a reușit să câștige un meci spectaculos cu 4-3, în timp ce a doua confruntare s-a terminat cu o remiză, scor 0-0. Partida din play-off-ul pentru Conference League a fost mutată pe Arcul de Triumf, unde trupa roș-albastră a învins cu 2-1 la capătul prelungirilor.
Pe lângă meciurile din Superliga, Arena Națională va avea o agendă plină și la nivel internațional. Echipa națională a României va disputa pe acest stadion toate cele trei partide considerate pe teren propriu din noua ediție a Ligii Națiunilor. Aceste jocuri vor consemna primele meciuri oficiale ale lui Gică Hagi în noul său mandat de selecționer, iar federația anticipează un interes major și asistențe ridicate în tribune.