Costel Gâlcă a dat verdictul despre Moruțan și Paraschiv

Cele două echipe își dau întâlnire în etapa #6 din play-off-ul Superligii României. Partida va avea loc pe Arena Națională, cel mai mare stadion al țării.

CFR Cluj - U Cluj se joacă ACUM: ultima șansă la titlu pentru Pancu și ai lui

Arsenal - Newcastle 1-0, pe VOYO acum. ”Tunarii” au nevoie de un parcurs perfect pentru titlu

În actuala stagiune, Rapid i-a adus pe Daniel Paraschiv și Olimpiu Moruțan ca să întărească lotul pe faza ofensivă, iar la conferința de presă premergătoare meciului cu Dinamo, Costel Gâlcă a recunoscut că se aștepta la mai mult de la cei doi.

”Moruțan și Paraschiv chiar ne-au ajutat, dar eu așteptam mai multe de la ei! Eu îi văd zi de zi. Mi-aș fi dorit mult mai mult, pentru că am demonstrat-o, am stat între primele trei, am avut multe opțiuni să fim mult mai sus.

E important la o echipă tot, de la jucătorii aduși în iarnă sau în vară. În permanență trebuie să crești, de la an la an, să fii mult mai exigent și cu jucătorii, cu staff-ul”, a spus Costel Gâlcă la conferința de presă.

Cotat la 800.000 de euro de site-urile de specialitate, Paraschiv a bifat la Rapid 15 apariții, și-a trecut în cont două goluri și a încasat un cartonaș galben.

Moruțan este evaluat de site-urile de specialitate la 2 milioane de euro, iar până acum a consemnat la clubul din Giulești 14 partide, trei pase decisive și un cartonaș galben.

