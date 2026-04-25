Costel Gâlcă a dat verdictul despre Moruțan și Paraschiv

Costel Gâlcă a dat verdictul despre Moruțan și Paraschiv Superliga
Dinamo - Rapid e duminică seară, ora 21:00.

Cele două echipe își dau întâlnire în etapa #6 din play-off-ul Superligii României. Partida va avea loc pe Arena Națională, cel mai mare stadion al țării.

Dinamo - Rapid va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro. 

Costel Gâlcă a dat verdictul despre Moruțan și Paraschiv

În actuala stagiune, Rapid i-a adus pe Daniel Paraschiv și Olimpiu Moruțan ca să întărească lotul pe faza ofensivă, iar la conferința de presă premergătoare meciului cu Dinamo, Costel Gâlcă a recunoscut că se aștepta la mai mult de la cei doi.

”Moruțan și Paraschiv chiar ne-au ajutat, dar eu așteptam mai multe de la ei! Eu îi văd zi de zi. Mi-aș fi dorit mult mai mult, pentru că am demonstrat-o, am stat între primele trei, am avut multe opțiuni să fim mult mai sus.

E important la o echipă tot, de la jucătorii aduși în iarnă sau în vară. În permanență trebuie să crești, de la an la an, să fii mult mai exigent și cu jucătorii, cu staff-ul”, a spus Costel Gâlcă la conferința de presă.

Cotat la 800.000 de euro de site-urile de specialitate, Paraschiv a bifat la Rapid 15 apariții, și-a trecut în cont două goluri și a încasat un cartonaș galben.

Moruțan este evaluat de site-urile de specialitate la 2 milioane de euro, iar până acum a consemnat la clubul din Giulești 14 partide, trei pase decisive și un cartonaș galben.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
De ce nu a putut fi doborâtă drona rusească ajunsă în Galați. Armata anunță rearanjarea apărării la granița cu Ucraina
De ce nu a putut fi doborâtă drona rusească ajunsă în Galați. Armata anunță rearanjarea apărării la granița cu Ucraina
ARTICOLE PE SUBIECT
Mihăilă, ce coșmar! Turcii anunță: „Suspendat“
Mihăilă, ce coșmar! Turcii anunță: „Suspendat“
Manchester City - Southampton, ACUM pe VOYO: se joacă prima semifinală a Cupei Angliei
Manchester City - Southampton, ACUM pe VOYO: se joacă prima semifinală a Cupei Angliei
Arsenal - Newcastle 1-0, pe VOYO acum. ”Tunarii” au nevoie de un parcurs perfect pentru titlu
Arsenal - Newcastle 1-0, pe VOYO acum. ”Tunarii” au nevoie de un parcurs perfect pentru titlu
CFR Cluj - U Cluj se joacă ACUM: ultima șansă la titlu pentru Pancu și ai lui
CFR Cluj - U Cluj se joacă ACUM: ultima șansă la titlu pentru Pancu și ai lui
Aniversare de coșmar pentru golgheterul de care Becali și-a bătut joc: „Nu-și revine!“
Aniversare de coșmar pentru golgheterul de care Becali și-a bătut joc: „Nu-și revine!“
”CRAZY”! Bayern Munchen a fost condusă cu 3-0 la pauză, apoi ”monstrul” Harry Kane și-a făcut treaba
”CRAZY”! Bayern Munchen a fost condusă cu 3-0 la pauză, apoi ”monstrul” Harry Kane și-a făcut treaba
Gigi Becali nu renunță! Negociază ”la sânge” cu antrenorul dorit la FCSB: ”Mă, băiatule!”

Gigi Becali nu renunță! Negociază ”la sânge” cu antrenorul dorit la FCSB: ”Mă, băiatule!”

Real Madrid, KO în lupta pentru titlu la ultima fază cu Betis! Clasamentul din La Liga

Real Madrid, KO în lupta pentru titlu la ultima fază cu Betis! Clasamentul din La Liga

Amenințat cu demisia de către Mihai Stoica, Gigi Becali reacționează: ”Bă, stai puțin, nu e chiar așa!”

Amenințat cu demisia de către Mihai Stoica, Gigi Becali reacționează: ”Bă, stai puțin, nu e chiar așa!”

Gigi Becali a făcut anunțul: jucătorul care va semna la finalul sezonului

Gigi Becali a făcut anunțul: jucătorul care va semna la finalul sezonului

Ar fi de vis pentru Gigi Becali! Mihai Pintilii a dat verdictul: „5 milioane de euro”

Ar fi de vis pentru Gigi Becali! Mihai Pintilii a dat verdictul: „5 milioane de euro”

FCSB - Petrolul Ploiești 3-1 | „Roș-albaștrii”, victorie fără emoții la primul meci de la plecarea lui Mirel Rădoi

FCSB - Petrolul Ploiești 3-1 | „Roș-albaștrii”, victorie fără emoții la primul meci de la plecarea lui Mirel Rădoi



Aniversare de coșmar pentru golgheterul de care Becali și-a bătut joc: „Nu-și revine!“
Aniversare de coșmar pentru golgheterul de care Becali și-a bătut joc: „Nu-și revine!“
CFR Cluj - U Cluj se joacă ACUM: ultima șansă la titlu pentru Pancu și ai lui
CFR Cluj - U Cluj se joacă ACUM: ultima șansă la titlu pentru Pancu și ai lui
”CRAZY”! Bayern Munchen a fost condusă cu 3-0 la pauză, apoi ”monstrul” Harry Kane și-a făcut treaba
”CRAZY”! Bayern Munchen a fost condusă cu 3-0 la pauză, apoi ”monstrul” Harry Kane și-a făcut treaba
Arsenal - Newcastle 1-0, pe VOYO acum. ”Tunarii” au nevoie de un parcurs perfect pentru titlu
Arsenal - Newcastle 1-0, pe VOYO acum. ”Tunarii” au nevoie de un parcurs perfect pentru titlu
Mihai Pintilii a răbufnit: „Tu pe ăsta chiar nu-l vezi? Nu dai 5 milioane?”
Mihai Pintilii a răbufnit: „Tu pe ăsta chiar nu-l vezi? Nu dai 5 milioane?”
Verdictul lui Costel Gâlcă după ce Florin Tănase a semnat cu FCSB, iar Denis Alibec, cu Farul Constanța
Verdictul lui Costel Gâlcă după ce Florin Tănase a semnat cu FCSB, iar Denis Alibec, cu Farul Constanța
Universitatea Craiova - NK Maribor 3-2, în turul 2 preliminar din Conference League. Oltenii, eliminați din Europa
Universitatea Craiova - NK Maribor 3-2, în turul 2 preliminar din Conference League. Oltenii, eliminați din Europa
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Dronă a Rusiei, prăbușită în orașul Galați. MApN anunță că a detectat alte ”fragmente” în județul Tulcea

stirileprotv Dronă a Rusiei, prăbușită în orașul Galați. MApN anunță că a detectat alte ”fragmente” în județul Tulcea

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Top 5 țări care te plătesc să te muți acolo. Într-una dintre ele poți cumpăra locuințe cu mai puțin de 1 euro

stirileprotv Top 5 țări care te plătesc să te muți acolo. Într-una dintre ele poți cumpăra locuințe cu mai puțin de 1 euro

Greșeala care trebuie evitată dacă ai o mașină cu transmisie automată. Ce să nu faci niciodată la semafor

stirileprotv Greșeala care trebuie evitată dacă ai o mașină cu transmisie automată. Ce să nu faci niciodată la semafor

