Ofertă astronomică pentru atacantul Craiovei. Cât îi oferă egiptenii lui Assad Al-Hamlawi

Ofertă astronomică pentru atacantul Craiovei. Cât îi oferă egiptenii lui Assad Al-Hamlawi Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Atacantul Assad Al-Hamlawi este tot mai aproape de o plecare la Pyramids FC, club care i-a propus un salariu astronomic, față de ce ar putea primi în România.

TAGS:
Assad Al-HamlawiUniversitatea Craiovapyramids fc
Din articol

Potrivit celor de la Trumedia, gruparea din Egipt este pregătită să îl remunereze pe jucătorul de 25 de ani cu 1,2 milioane de dolari pe sezon. Oferta pusă pe masă este valabilă pentru următorii trei ani.

Dacă va semna înțelegerea, fotbalistul palestinian are asigurate 3,6 milioane de dolari la finalul contractului. La această sumă se pot adăuga și alte bonusuri de performanță incluse în propunerea egiptenilor.

  • Universitatea craiova universitatea cluj supercupa romaniei 12072026 al hamlawi
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Profit considerabil pentru Universitatea Craiova

Pe lângă contractul pregătit pentru jucător, Pyramids FC a înaintat o ofertă de 5 milioane de euro către clubul din Bănie pentru a perfecta transferul. Mutarea s-ar dovedi una extrem de profitabilă pentru olteni, care l-au achiziționat pe fotbalist în vara anului trecut de la formația poloneză Slask Wroclaw, plătind în schimbul său un milion de euro.

Atacantul este legat contractual de Universitatea Craiova până în vara anului 2028, iar înțelegerea sa actuală include o clauză de reziliere fixată la 10 milioane de euro.

În tricoul formației oltene, Al-Hamlawi a bifat 51 de apariții, a înscris 18 goluri și a livrat patru pase decisive în sezonul în care echipa a câștigat campionatul, Cupa și Supercupa României. De-a lungul carierei, el a mai evoluat pentru Helsingborgs IF, IK Oddevold, Angelholms FF, Varbergs BoIS și J-Sodra IF.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce spun rușii după închiderea Consulatului României din Sankt Petersburg. Drapelele României și UE, îndepărtate de pe clădire
Ce spun rușii după închiderea Consulatului României din Sankt Petersburg. Drapelele României și UE, îndepărtate de pe clădire
ARTICOLE PE SUBIECT
Flavius Stoican știe cum va fi Dinamo - Universitatea Craiova: ”Sunt aproape convins”
Flavius Stoican știe cum va fi Dinamo - Universitatea Craiova: ”Sunt aproape convins”
Dinamo - Craiova, de la 20:30. Echipe probabile + cine este favorită în derby-ul etapei. Pronosticul lui Dan Chilom
Dinamo - Craiova, de la 20:30. Echipe probabile + cine este favorită în derby-ul etapei. Pronosticul lui Dan Chilom
Dinamo - Universitatea Craiova, ora 20:30, LIVE TEXT. Derby pe ”Arcul de Triumf”
Dinamo - Universitatea Craiova, ora 20:30, LIVE TEXT. Derby pe ”Arcul de Triumf”
ULTIMELE STIRI
Marius Baciu lămurește situația lui Denis Drăguș la FCSB
Marius Baciu lămurește situația lui Denis Drăguș la FCSB
S-a aflat stadionul care va găzdui derby-ul Dinamo - FCSB! Anunțul președintelui „câinilor”
S-a aflat stadionul care va găzdui derby-ul Dinamo - FCSB! Anunțul președintelui „câinilor”
Decizia luată de U Cluj, după transferul lui Andrei Coubiș în Anglia
Decizia luată de U Cluj, după transferul lui Andrei Coubiș în Anglia
RB Leipzig a respins o ofertă de 100 de milioane de euro a lui Real Madrid pentru Yan Diomande
RB Leipzig a respins o ofertă de 100 de milioane de euro a lui Real Madrid pentru Yan Diomande
Trei jucători, OUT de la FCSB pentru meciul cu Csikszereda!
Trei jucători, OUT de la FCSB pentru meciul cu Csikszereda!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Se pregătește transferul carierei pentru Ștefan Baiaram: ”Se va duce sigur”

Se pregătește transferul carierei pentru Ștefan Baiaram: ”Se va duce sigur”

Răsturnare de situație în cazul lui Leo Messi!

Răsturnare de situație în cazul lui Leo Messi!

Clara, îndrăgostită de iubitul de 85 de ani: ”Are un spirit tânăr”

Clara, îndrăgostită de iubitul de 85 de ani: ”Are un spirit tânăr”

Probleme la FCSB: ”S-a accidentat, duminică nu cred că poate juca”

Probleme la FCSB: ”S-a accidentat, duminică nu cred că poate juca”

A semnat! Real Madrid a dat lovitura

A semnat! Real Madrid a dat lovitura

Dorit de Real Madrid, Michael Olise a ales

Dorit de Real Madrid, Michael Olise a ales



Recomandarile redactiei
Marius Baciu lămurește situația lui Denis Drăguș la FCSB
Marius Baciu lămurește situația lui Denis Drăguș la FCSB
Trei jucători, OUT de la FCSB pentru meciul cu Csikszereda!
Trei jucători, OUT de la FCSB pentru meciul cu Csikszereda!
S-a aflat stadionul care va găzdui derby-ul Dinamo - FCSB! Anunțul președintelui „câinilor”
S-a aflat stadionul care va găzdui derby-ul Dinamo - FCSB! Anunțul președintelui „câinilor”
Decizia luată de U Cluj, după transferul lui Andrei Coubiș în Anglia
Decizia luată de U Cluj, după transferul lui Andrei Coubiș în Anglia
Andrei Coubiș este noul jucător al lui Lincoln City! U Cluj a făcut anunțul
Andrei Coubiș este noul jucător al lui Lincoln City! U Cluj a făcut anunțul
Alte subiecte de interes
U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: remiză albă și insipidă care nu ajută pe nimeni
U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: remiză albă și insipidă care nu ajută pe nimeni
Assad Al-Hamlawi, mesaj războinic după ce a marcat golul victoriei din Universitatea Craiova - Mainz 1-0: „Nu veni să joci cu noi”
Assad Al-Hamlawi, mesaj războinic după ce a marcat golul victoriei din Universitatea Craiova - Mainz 1-0: „Nu veni să joci cu noi”
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Oferta de 5 milioane de euro primită de Universitatea Craiova pentru unul dintre artizanii titlului
Oferta de 5 milioane de euro primită de Universitatea Craiova pentru unul dintre artizanii titlului
PSG și-a aflat adversara din finala FIFA Intercontinental Cup 2025!
PSG și-a aflat adversara din finala FIFA Intercontinental Cup 2025!
CITESTE SI
Hailey Bieber, apariție incendiară într-o rochie roșie din dantelă după finala Cupei Mondiale | GALERIE FOTO

stirileprotv Hailey Bieber, apariție incendiară într-o rochie roșie din dantelă după finala Cupei Mondiale | GALERIE FOTO

Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

protv Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

Ce spun rușii după închiderea Consulatului României din Sankt Petersburg. Drapelele României și UE, îndepărtate de pe clădire

stirileprotv Ce spun rușii după închiderea Consulatului României din Sankt Petersburg. Drapelele României și UE, îndepărtate de pe clădire

Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni. Final de iulie mai răcoros, apoi revine canicula

stirileprotv Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni. Final de iulie mai răcoros, apoi revine canicula

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UEFA Europa League
Twente - Ferencvaros


00:00
UEFA Europa Conference League
FCSB - FK Auda


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!