Ofertă astronomică pentru atacantul Craiovei. Cât îi oferă egiptenii lui Assad Al-Hamlawi

Potrivit celor de la Trumedia, gruparea din Egipt este pregătită să îl remunereze pe jucătorul de 25 de ani cu 1,2 milioane de dolari pe sezon. Oferta pusă pe masă este valabilă pentru următorii trei ani.

Dacă va semna înțelegerea, fotbalistul palestinian are asigurate 3,6 milioane de dolari la finalul contractului. La această sumă se pot adăuga și alte bonusuri de performanță incluse în propunerea egiptenilor.