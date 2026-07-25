Ofertă astronomică pentru atacantul Craiovei. Cât îi oferă egiptenii lui Assad Al-Hamlawi

Potrivit celor de la Trumedia, gruparea din Egipt este pregătită să îl remunereze pe jucătorul de 25 de ani cu 1,2 milioane de dolari pe sezon. Oferta pusă pe masă este valabilă pentru următorii trei ani.
Dacă va semna înțelegerea, fotbalistul palestinian are asigurate 3,6 milioane de dolari la finalul contractului. La această sumă se pot adăuga și alte bonusuri de performanță incluse în propunerea egiptenilor.
Profit considerabil pentru Universitatea Craiova
Pe lângă contractul pregătit pentru jucător, Pyramids FC a înaintat o ofertă de 5 milioane de euro către clubul din Bănie pentru a perfecta transferul. Mutarea s-ar dovedi una extrem de profitabilă pentru olteni, care l-au achiziționat pe fotbalist în vara anului trecut de la formația poloneză Slask Wroclaw, plătind în schimbul său un milion de euro.
Atacantul este legat contractual de Universitatea Craiova până în vara anului 2028, iar înțelegerea sa actuală include o clauză de reziliere fixată la 10 milioane de euro.
În tricoul formației oltene, Al-Hamlawi a bifat 51 de apariții, a înscris 18 goluri și a livrat patru pase decisive în sezonul în care echipa a câștigat campionatul, Cupa și Supercupa României. De-a lungul carierei, el a mai evoluat pentru Helsingborgs IF, IK Oddevold, Angelholms FF, Varbergs BoIS și J-Sodra IF.