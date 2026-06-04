Gică Hagi, taxat pentru un jucător ignorat la națională: „E peste Dobre, Moruțan și Coman!”

Echipa națională a României a remizat la Tbilisi, scor 1-1, într-o partidă de pregătire în care faza ofensivă a suferit. Fostul oficial din fotbalul românesc a subliniat că antrenorul primei reprezentative a comis o eroare notabilă prin neconvocarea lui Lorenzo Biliboc , extrema celor de la CFR Cluj.

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Fostul conducător a evidențiat deciziile tactice bune luate de selecționer, precum utilizarea lui Vladimir Screciu la închidere și a lui Florinel Coman în centrul atacului, însă a ținut să semnaleze lipsa din lot a tânărului jucător de 19 ani. Pușcaș a precizat că Biliboc are prestații mult mai solide comparativ cu alți tricolori pe care Hagi s-a bazat.

„Gică Hagi, plusuri și minusuri după selecția din Georgia. Plus – punerea lui Screciu ca închizător, singurul post pe care-l poate juca cu un bun randament. Plus – punerea lui Florinel Coman, dacă tot l-a convocat, ca vârf de atac pentru că, într-adevăr, reflexul său din copilărie și juniorat, și nu doar, este acesta. Minus – mare pentru neconvocarea lui Biliboc de la CFR Cluj. Acesta este la ora actuală peste Dobre, Moruțan, Coman și alți convocați și mai tânăr decât ei cu 7-8 ani. În rest, noi am jucat ca să demonstrăm, iar georgienii s-au distrat și s-au menajat. În orice meci cu miză contra lor am avea șansa a doua. Urmează Țara Galilor. Încă ar putea apărea, chiar brusc, Lorenzo Biliboc”, a transmis Marcel Pușcaș pe rețelele de socializare.

Aducerea lui Biliboc de la Juventus s-a dovedit o mutare inspirată pentru formația din Gruia. Potrivit statisticilor, atacantul de bandă s-a adaptat rapid la nivelul din Superliga, reușind să marcheze 8 goluri și să ofere 4 pase decisive în 39 de meciuri. Calitățile sale l-au propulsat deja și în anturajul naționalei de tineret a României (U21), acolo unde a strâns 8 selecții și a punctat o dată. Rămâne de văzut dacă forma sportivă îl va aduce pe jucătorul feroviarilor și sub comanda lui Hagi în viitorul apropiat.