Întrebat ce notă ar da jocului prestat de Rapid în acest sezon, Olimpiu Moruțan a răspuns imediat

Partida din Giulești, ultima pentru Costel Gâlcă pe banca Rapidului, nu a avut miză în clasament, însă atmosfera a rămas apăsătoare pentru gazde, care au ratat toate obiectivele importante ale sezonului și au terminat play-off-ul doar pe locul 5, cu 34 de puncte.

La finalul meciului, Moruțan a fost primul jucător al Rapidului care a vorbit despre sezonul dificil traversat de giuleșteni și despre planurile sale pentru perioada următoare.

„Deocamdată o să merg la echipa națională, îmi doresc să dau totul acolo. După îmi iau și eu o mini-vacanță și apoi o să vedem cum vom începe și cu cine vom începe”, a declarat Moruțan.

Întrebat ce notă ar acorda jocului Rapidului din această stagiune, Moruțan a evitat un răspuns clar: „Nu știu, nu pot să mă pronunț.”

„Eu muncesc în fiecare zi. Mă bucur că a venit și convocarea, fiindcă îmi doresc mult. Cu siguranță sezonul viitor o să fiu mai bine și o să arăt altfel.

Am mai explicat de multe ori problemele mele din trecut. Nu vreau să repet acum. Veți vedea sezonul viitor când am să joc.

Nu am emoții, sunt mândru că pot să lucrez cu domnul Hagi și de-abia aștept să fiu acolo.

A fost dureros să zic așa, nu i-am putut mulțumi în acest sezon. Sper ca în noul sezon să îi facem fericiți.

Venit în Giulești în luna ianuarie, Moruțan a prins 19 meciuri pentru Rapid București, a marcat un gol și a livrat patru pase decisive.