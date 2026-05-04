Olimpiu Moruțan, șocat de situația de la Rapid: „Nu am mai trăit așa ceva”

Aflat la primul său gol în tricoul giuleștenilor, Olimpiu Moruțan a susținut că s-a simțit bine contra CFR-ului, însă nu a mai trăit niciodată o situație atât de dificilă ca la Rapid.

Olimpiu Moruțan, cu moralul la pământ

„Suntem foarte dezamăgiți. Nu știu ce mai putem face, pentru că în fiecare săptămână dăm 100%, dar la meciul acesta parcă nu am fost noi. Nu reușim să ne ajutăm unul pe altul.

M-am simțit bine în meciul acesta, dar nu am ce să fac. Încerc să merg înainte, doar eu știu cât muncesc și încerc să dau tot ce am mai bun.

Nici nu m-am bucurat, sunt dezamăgit pentru că nu am reușit să câștigăm. Îmi pare rău că nu am reușit să facem mai mult.

Moruțan: „Nu am mai trăit așa ceva”

Suntem jucători profesioniști și toți vrem să încheiem sezonul cu capul sus. Mai avem șanse să prindem un loc de Europa și muncim în continuare.

La meci parcă nu mai legam nimic, nu știu să îți dau un răspuns acum. Sunt supărați și ei, e normal să fie supărați, normal că nu pot fi fericiți.

Și astăzi au fost alături de noi la începutul meciului, dar asta este fotbalul. Nu am mai trăit așa ceva, dar se întâmplă în fotbal”, a declarat Olimpiu Moruțan, la finalul derby-ului „feroviar”.

Situația din clasament

CFR este pe locul al treilea în play-off, cu 40 de puncte, la două „lungimi” de „U” Cluj, locul secund, şi la cinci puncte distanţă de liderul Universitatea Craiova.

Rapid este a cincea, cu 32 de puncte, şi şansele de a merge în cupele europene, chiar şi prin baraj, sunt mici.