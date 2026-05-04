Olimpiu Moruțan, șocat de situația de la Rapid: „Nu am mai trăit așa ceva”

Olimpiu Moruțan, șocat de situația de la Rapid: „Nu am mai trăit așa ceva” Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

CFR Cluj a învins-o luni seara, în deplasare, scor 2-1, pe Rapid, în etapa a 7-a din play-off-ul Superligii.

TAGS:
Olimpiu MorutanRapidCFR ClujSuperliga
Din articol

Olimpiu Moruțan

  • Olimpiu morutan rapid
×
Olimpiu Moruțan / Foto: Imago
Olimpiu Moruțan / Foto: Imago Images
Transferul este gata, dar mai are de așteptat până când va juca! Italienii au anunțat când revine Olimpiu Moruțan
Olimpiu Moruțan / Sursă: Captură PRO TV
Olimpiu Morutan, in afara lotului pentru EURO U21! Acuzatii pentru FCSB: "L-au distrus pe copil!"
Olimpiu Morutan
ÎNAPOI LA ARTICOL

Aflat la primul său gol în tricoul giuleștenilor, Olimpiu Moruțan a susținut că s-a simțit bine contra CFR-ului, însă nu a mai trăit niciodată o situație atât de dificilă ca la Rapid. 

Olimpiu Moruțan, cu moralul la pământ

„Suntem foarte dezamăgiți. Nu știu ce mai putem face, pentru că în fiecare săptămână dăm 100%, dar la meciul acesta parcă nu am fost noi. Nu reușim să ne ajutăm unul pe altul.

M-am simțit bine în meciul acesta, dar nu am ce să fac. Încerc să merg înainte, doar eu știu cât muncesc și încerc să dau tot ce am mai bun.

Nici nu m-am bucurat, sunt dezamăgit pentru că nu am reușit să câștigăm. Îmi pare rău că nu am reușit să facem mai mult. 

Moruțan: „Nu am mai trăit așa ceva”

Suntem jucători profesioniști și toți vrem să încheiem sezonul cu capul sus. Mai avem șanse să prindem un loc de Europa și muncim în continuare.

La meci parcă nu mai legam nimic, nu știu să îți dau un răspuns acum. Sunt supărați și ei, e normal să fie supărați, normal că nu pot fi fericiți.

Și astăzi au fost alături de noi la începutul meciului, dar asta este fotbalul. Nu am mai trăit așa ceva, dar se întâmplă în fotbal”, a declarat Olimpiu Moruțan, la finalul derby-ului „feroviar”. 

Situația din clasament

CFR este pe locul al treilea în play-off, cu 40 de puncte, la două „lungimi” de „U” Cluj, locul secund, şi la cinci puncte distanţă de liderul Universitatea Craiova. 

Rapid este a cincea, cu 32 de puncte, şi şansele de a merge în cupele europene, chiar şi prin baraj, sunt mici.

Clasamente oferite de Sofascore

Caseta meciului

  • Rapid: Aioani – Onea, Paşcanu, Kramer, Borza (Sălceanu 46') – Grameni (D. Ciobotariu 46'), K. Keita (Hazrollaj 46'), T. Christensen – Al. Dobre, D. Paraschiv (Burmaz 67'), Talisson (Moruţan 44'). Antrenor: Costel Gâlcă
  • CFR Cluj: M. Popa – Braun, Sinyan, Huja, Camora – Muhar (Djokovic 81'), T. Keita – Cordea (A. Păun 81'), Korenica (M. Ilie 90'), Biliboc (Şfaiţ 64') – Zahovic (Alibek Aliev 64'). Antrenor: Daniel Pancu
  • Cartonaşe galbene: Paşcanu 85' / Braun 46'
  • Arbitri: Florin Andrei - George Neacşu, Alexandru Vodă
  • Arbitri VAR: Adrian Cojocaru - Ovidiu Artene
  • Au marcat: Zahovic 18', Cordea 35' / Moruțan 58'
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Promisiunea președintelui Nicușor Dan către români, „indiferent de rezultatul moțiunii”: „Ştiu exact ce se întâmplă”
Promisiunea președintelui Nicușor Dan către români, „indiferent de rezultatul moțiunii”: „Ştiu exact ce se întâmplă”
ARTICOLE PE SUBIECT
Dramă și echilibru în Minaur Baia Mare - CS Rapid București, exclusiv pe VOYO
Dramă și echilibru în Minaur Baia Mare - CS Rapid București, exclusiv pe VOYO
CS Rapid Bucureşti, victorie cu VfL Oldenburg în grupele EHF European League! Prima victorie pentru formație alb-vișinie
CS Rapid Bucureşti, victorie cu VfL Oldenburg în grupele EHF European League! Prima victorie pentru formație alb-vișinie
OUT înainte de FC Botoșani - Rapid București! Costel Gâlcă a făcut anunțul
OUT înainte de FC Botoșani - Rapid București! Costel Gâlcă a făcut anunțul
Forcing Made in Romania! Minaur Baia Mare se alătură echipelor Corona Braşov şi Rapid Bucureşti în grupele European League
Forcing Made in Romania! Minaur Baia Mare se alătură echipelor Corona Braşov şi Rapid Bucureşti în grupele European League
Rapid Bucureşti, înfrângere usturătoare cu HSG Bensheim/Auerbach Flames în turul 3 din European League
Rapid Bucureşti, înfrângere usturătoare cu HSG Bensheim/Auerbach Flames în turul 3 din European League
ULTIMELE STIRI
Everton – Manchester City 3-3, pe VOYO: Doku salvează un punct pentru „cetățeni”! Arsenal este din nou favorită la titlu
Everton – Manchester City 3-3, pe VOYO: Doku salvează un punct pentru „cetățeni”! Arsenal este din nou favorită la titlu
Inter Milano și-a respectat blazonul. Campioana din Serie A are cel mai scump lot din Italia, care este presărat cu vedete
Inter Milano și-a respectat blazonul. Campioana din Serie A are cel mai scump lot din Italia, care este presărat cu vedete
Supercomputer-ul dezvăluie clasamentul final din Superliga: campioana, retrogradatele și cine merge în cupele europene
Supercomputer-ul dezvăluie clasamentul final din Superliga: campioana, retrogradatele și cine merge în cupele europene
Fostul rapidist a promovat în prima ligă din Turcia cu cifre de excepție: „A fost foarte greu!”
Fostul rapidist a promovat în prima ligă din Turcia cu cifre de excepție: „A fost foarte greu!”
România, la Europeanul de handbal feminin organizat și de țara noastră (LIVE pe VOYO). Ce își dorește Bogdan Voina
România, la Europeanul de handbal feminin organizat și de țara noastră (LIVE pe VOYO). Ce își dorește Bogdan Voina
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Reacția lui Gică Hagi, după ce Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia

Reacția lui Gică Hagi, după ce Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia

CCA a publicat înregistrarea din camera VAR de la Craiova - Dinamo. Verdictul lui Kyros Vassaras

CCA a publicat înregistrarea din camera VAR de la Craiova - Dinamo. Verdictul lui Kyros Vassaras

Reacția lui Cristi Chivu după ce a devenit campion în Italia și ca antrenor: "Nu vreau să fiu ipocrit, dar..."

Reacția lui Cristi Chivu după ce a devenit campion în Italia și ca antrenor: "Nu vreau să fiu ipocrit, dar..."

Răsturnare de situație: Gigi Becali, anunț despre numirea noului antrenor de la FCSB

Răsturnare de situație: Gigi Becali, anunț despre numirea noului antrenor de la FCSB

Gigi Becali a luat decizia în legătură cu noul antrenor de la FCSB

Gigi Becali a luat decizia în legătură cu noul antrenor de la FCSB

Măsură de urgență luată de CCA după scandalul din Universitatea Craiova - Dinamo! Hotărârea lui Vassaras

Măsură de urgență luată de CCA după scandalul din Universitatea Craiova - Dinamo! Hotărârea lui Vassaras



Recomandarile redactiei
Supercomputer-ul dezvăluie clasamentul final din Superliga: campioana, retrogradatele și cine merge în cupele europene
Supercomputer-ul dezvăluie clasamentul final din Superliga: campioana, retrogradatele și cine merge în cupele europene
Everton – Manchester City 3-3, pe VOYO: Doku salvează un punct pentru „cetățeni”! Arsenal este din nou favorită la titlu
Everton – Manchester City 3-3, pe VOYO: Doku salvează un punct pentru „cetățeni”! Arsenal este din nou favorită la titlu
Înjurat și huiduit tot meciul de fanii Rapidului, Marian Aioani a povestit tot după eșecul cu CFR Cluj
Înjurat și huiduit tot meciul de fanii Rapidului, Marian Aioani a povestit tot după eșecul cu CFR Cluj
Răsturnare de situație: Gigi Becali, anunț despre numirea noului antrenor de la FCSB
Răsturnare de situație: Gigi Becali, anunț despre numirea noului antrenor de la FCSB
"Acolo s-a rupt!" Gâlcă explică de ce s-a prăbușit Rapid în play-off + ce spune despre demisie
"Acolo s-a rupt!" Gâlcă explică de ce s-a prăbușit Rapid în play-off + ce spune despre demisie
Alte subiecte de interes
Tratativele continuă! Ce au cerut italienii înainte de a negocia transferul lui Olimpiu Moruțan
Tratativele continuă! Ce au cerut italienii înainte de a negocia transferul lui Olimpiu Moruțan
Cine s-ar fi așteptat? Interes confirmat pentru Olimpiu Moruțan, chiar dacă mijlocașul e accidentat
Cine s-ar fi așteptat? Interes confirmat pentru Olimpiu Moruțan, chiar dacă mijlocașul e accidentat
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
CITESTE SI
Promisiunea președintelui Nicușor Dan către români, „indiferent de rezultatul moțiunii”: „Ştiu exact ce se întâmplă”

stirileprotv Promisiunea președintelui Nicușor Dan către români, „indiferent de rezultatul moțiunii”: „Ştiu exact ce se întâmplă”

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Cum îți verifici vechimea în muncă online în 2026. Pași simpli de urmat, fără drumuri la instituții

stirileprotv Cum îți verifici vechimea în muncă online în 2026. Pași simpli de urmat, fără drumuri la instituții

Partidul care s-a răzgândit și nu mai votează moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, deși a semnat-o

stirileprotv Partidul care s-a răzgândit și nu mai votează moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, deși a semnat-o

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!